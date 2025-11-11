La muerte de la española más longeva coloca a la leonesa Teresa Fernández Casado, con 112, en la cima de la pirámide

El fallecimiento de la catalana Angelina Torres Vallbona, a los 112 años de edad, convierte a León en la provincia con mayor número de personas más longevas. La leonesa Teresa Fernández Casado cumplió el pasado mes de julio 112 añosm cuatro meses después de Angelina Torres, y según su hija Monoli "está para cumplir los 113. Come bien, no tiene ninguna enfermedad y salimos a pasear todos los días", pero ya en silla de ruedas desde hace tres años.

María Teresa vive en su casa en Zambrocinos del Páramo cuidada por tres de sus seis hijos vivos. Rosa, con 75 años, Manoli, con 77 y Ausibio, con 79. Además, tiene otros tres hijos, una de 81, un hijo de de 92 y otro de 93 años. "Mi hermano, de 93 años, es el hijo mayor de España al que le vive todavía la madre", recuerda Manoli.