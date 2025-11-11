El dulce típico de Castilla y León que homenajea a Rosalía (y tiene más de 160 años de historia)

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Yema de Santa Teresa es un dulce emblemático de Castilla y León, con una historia que se remonta a más de 160 años. Este postre ha perdurado en el tiempo, siendo un símbolo de la gastronomía de la región.

La nueva edición limitada del dulce rinde homenaje a Rosalía, una figura destacada en la cultura española. Esta combinación busca resaltar la conexión entre la tradición culinaria y la herencia cultural.

Nueva edición de las Yemas de Santa Teresa.SANTA TERESA GOURMET

En esta edición especial, la yema se presenta con un velo de Sauvignon Blanc. La elección de esta uva aromática no solo realza la pureza de la yema de huevo, sino que también introduce notas frescas y cítricas, creando una experiencia sensorial única.

El resultado es un deleite para los sentidos, donde se fusionan la suavidad de la yema artesanal con la complejidad del Sauvignon Blanc. Esta nueva propuesta continúa la tradición, mientras se aventura en caminos innovadores, elevando el estatus de la Yema de Santa Teresa en el panorama gastronómico actual.