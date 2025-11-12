La Aemet prevé lluvias débiles y rachas muy fuertes de viento en León este miércoles

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este miércoles en la provincia de León un tiempo marcado por la llegada de la borrasca Claudia, con cielos poco nubosos durante la mañana y un aumento de la nubosidad a partir del mediodía, cuando se esperan precipitaciones débiles, localmente moderadas, sobre todo en el oeste.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios o bajarán de forma leve. En la capital leonesa, los termómetros oscilarán entre los 5 y los 16 grados, mientras que en Astorga se prevén 4 y 15 grados, en Ponferrada 8 y 16, y en Villablino 5 y 15.

El viento será protagonista de la jornada: soplará del sur, flojo a moderado, con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en zonas de montaña y algunas áreas de la meseta, que podrían superar los 40 kilómetros por hora en la capital y alcanzar valores más elevados en la Cordillera Cantábrica.

La Aemet mantiene avisos por riesgo de viento en la provincia, dentro de un contexto de alerta en varias comunidades del norte peninsular por los efectos de la borrasca Claudia, que también dejará lluvias persistentes en Galicia y fuertes rachas en Asturias y Cantabria.

La Consejería de Medio Ambiente ha recomendado extremar la precaución ante la presencia de polvo en suspensión procedente del norte de África, que afectará especialmente al este de Castilla y León durante los próximos días, y evitar actividades físicas intensas al aire libre en grupos de riesgo.