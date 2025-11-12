La consejera Isabel Blanco visita la ampliación del Centro de Día de la Asociación de Alzheimer de La Bañeza a la que la Junta destinó 100.000 euros

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, conoció hoy la ampliación llevada a cabo en el Centro de Día de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de La Bañeza y Comarca (León), a la que la Junta destinó una partida de 100.000 euros.

El colectivo, que celebra este año su 25 aniversario, pudo inaugurar el Centro hace una década y comenzar su ampliación hace dos años, para una obra ya culminada que ha supuesto una inversión total de 170.000 euros, de los que aún necesitan conseguir unos 10.000 para terminar de abonarla, según lo comentó su presidenta, Teresa González, quien ejerció de anfitriona en el recorrido que la consejera hizo por sus instalaciones acompañada del alcalde, Javier Carrera, y del delegado territorial, Eduardo Diego.

Isabel Blanco comentó que la Junta comparte con entidades como AFA La Bañeza el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas de Castilla y León y recalcó que la Comunidad lidera los servicios sociales y la atención a la dependencia a nivel nacional y es referente gracias al trabajo conjunto que se lleva a cabo por parte de las entidades locales, las entidades del tercer sector y la propia Junta.

También mencionó una ayuda global de 217.000 euros destinada a adquirir tabletas y pantallas digitales en todas las AFA de Castilla y León “para simplificar, para ayudar a los mayores y para introducir las nuevas tecnologías en el día a día”. “Ese es el aval del presidente Mañueco, la gestión, el pensar en las personas, en escuchar a las entidades, en este caso el trabajar con ayuntamientos, con corporaciones locales, con diputaciones que son las que están día a día en el territorio”, remarcó.

Ese compromiso, dijo, se refleja en los Presupuestos que se tramitan en las Cortes de Castilla y León, con la cifra más alta de la historia de la Comunidad, más de 15.000 millones de euros. También aludió a las cuentas de su departamento, que cuenta con una partida de 1524 millones de euros y de las que destacó que se multiplican por cinco las ayudas a las familias para la conciliación, el bono Nacimiento, el bono Concilia o el nuevo bono infantil y que se multiplica por dos el presupuesto para políticas de igualdad y para luchar contra la violencia machista. La parte más cuantiosa, detalló, es la que se destina a políticas de dependencia, a mayores y a atención a las personas con discapacidad, superando por primera vez la barrera de los mil millones de euros.

En cuanto a la provincia de León, comentó que se destinan 50 millones de euros a prestaciones de dependencia y 175 millones a la receta farmacéutica. “Ese es nuestro proyecto, esa es la gestión que venimos realizando. Estos presupuestos miran al futuro, incorporan partidas importantes para las personas” y, en concreto, mencionó los diez millones destinados a la sustitución de bañeras por platos de ducha “para ayudar a las personas más mayores, a las personas que viven en el mundo rural y que tienen más dificultades para quedarse en su casa”.