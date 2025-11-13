Los bomberos de León rescatan a la gata Nora, en fotos

Los bomberos de León consiguieron rescatar anoche a la gata Nora, perdida desde hacía diez días en el tejado de un quinto piso de un bloque de la calle Obispo Almarcha. Los voluntarios que cuidan las colonias de los animales, policía local, vecinos, y el veterinario que colabora con las asociaciones de animales estuvieron pendientes hasta las doce de la noche a que los bomberos bajasen al animal. Horas antes, habían colocado una caja con comida para que la gata se metiera dentro y así poder atraparla para bajarla del tejado.

Nora estaba al cuidado de uno de los voluntarios de León tras ser rescatada de una colonia para su recuperación, pero aprovechó un descuido y se escapó por una rendija de la ventana. Durante diez días ha estado perdida. Un veterinario comprobó anoche que su estado de salud es bueno y ahora está a la espera de una familia que quiera adoptarla.