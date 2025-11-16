Las Carbajalas abren el primer centro de interpretación de vida monacal

Las veinte monjas del Monasterio de Santa María de Carbajal (dos llegan este lunes) se afanan estos días en dar los últimos retoques al que será el primer centro de interpretación de vida monástica y carisma benedictino. Las hermanas, ayudadas por el cubano Jhosvani Massó, especialista en Bellas Artes que se ocupa del mantenimiento diario del convento, y de Pedro Álvarez, el responsable de la intendencia del centro religioso, limpian, adecentan, dibujan, confeccionan, restauran y recuperan medio millar de objetos que durante años han mantenido en un almacén y que atesoran siglos de historia de la vida cotidiana del monasterio. Quedan pocos días para que llegue el 29 de noviembre, fecha de la inauguración, y todavía falta mucho material por recuperar y distribuir en un espacio que abre su recorrido con la historia del monacato en las diferentes religiones. «El monacato es un fenómeno humano en diferentes manifestaciones religiosas», asegura Sor Ernestina.

Preparación del primer centro de interpretación de vida monacalVirginia Moran Monasterio de Santa María de Carbajal Fau y Wini, de 22 años y nacidas en Tanzania, y Cristina Sanz, de Guadalajara, trabajan con las otras monjas en los últimos arreglos, una tarea en la que está toda la comunidad desde este verano. «Hemos hecho mucho trabajo artesanal para reproducir lo que nos faltaba».

Preparación del primer centro de interpretación de vida monacalVirginia Moran Monasterio de Santa María de Carbajal En un espacio de 300 m² dentro del convento, abrazado por el claustro interior de la casa de las hermanas benedictinas, se distribuyen cuatro salas temáticas que comienzan con la vida de San Benito, el fundador de la orden en el 480, con la reproducción de la gruta en la que vivió durante tres años y, entre otros objetos, juegos interactivos. En un segundo espacio con la reja restaurada que estuvo en la iglesia, se dispone todo para representar la primera espiritualidad benedictina el ‘ora, con elementos litúrgicos, en un itinerario que continúa en la segunda sala dedicada al segundo mandato ‘labora’, donde se exponen todos los utensilios de trabajo en distintas artes y la reproducción de un aula del colegio que dirigió la orden desde 1945 hasta su cierre en 2001. La última estancia es una reproducción minimalista del monasterio, con portería, celda, refectorio, cocina, mayordomería, enfermería, biblioteca y sala de comunidad. Sentada en una mesa, de espaldas, está la reproducción de la infanta doña Elvira, hermana del Rey Sancho I El Gordo. En el centro de una de las salas se reproduce un aula del colegio que dirigió la orden desde 1945 hasta su cierre en 2001. La visita al centro de interpretación estará guiada e interpretada por miembros de la comunidad.

Preparación del primer centro de interpretación de vida monacalVirginia Moran Monasterio de Santa María de Carbajal Las hermanas han restaurado tres figuras de gran valor para la comunidad y que se exponen al público. En la sala dedicada la vida de San Benito está una talla del siglo XVI restaurada para este centro, una Santa Escolástica que se encontraba en el claustro del convento, y una imagen de San Bernardo del siglo XVII. En el taller de artesanía, la hermana peruana María de los Ángeles, ha confeccionado un mapa donde se muestra la expansión de la orden por el mundo.

Preparación del primer centro de interpretación de vida monacalVirginia Moran Monasterio de Santa María de Carbajal Todas las monjas ha colocado sus manos en este centro de interpretación que estará abierto todos los días durante una hora por la mañana. La entrada costará dos euros. «Hemos pensado en poner un precio simbólico para que se respete este espacio que significa mucho para nosotras», asegura Sor Ernestina, la abadesa del convento.

Preparación del primer centro de interpretación de vida monacalVirginia Moran Monasterio de Santa María de Carbajal Entre el medio millar de objetos que se exponen se encuentran elementos litúrgicos y ornamentales de artesanía de la comunidad, una reproducción del coro del monasterio y cantorales del siglo XVI y XVII, bolillos, cíngulos, utensilios para hacer flores y formas sagradas, todo el instrumental utilizado para la elaboración de productos de la matanza, el primer torno del convento, libros, material de enfermería... reflejos de una vida monacal que hasta ahora reposaban en un museo interior y que han sido testigos de la evolución de una comunidad que vuelve a dar un salto más en su propósito de abrirse al mundo para mostrar y compartir su historia y su vida diaria con la sociedad en la que viven, como refleja la apertura del albergue de peregrinos, la tienda de artesanía, abierta al público, o las misiones.

Preparación del primer centro de interpretación de vida monacalVirginia Moran Monasterio de Santa María de Carbajal Todas las actividades de las monjas se pueden consultar en su página web benedictinasdeleon.org, una puerta abierta a una congregación activa que hace pocos meses se han sumado a la Plataforma del Voluntariado y acude a ferias con los productos que elaboran en el taller de artesanía y en el obrador. Hace pocos meses recuperaron y restauraron el huerto con la ayuda de algunas personas voluntarias que apoyan la labor de las monjas.

Preparación del primer centro de interpretación de vida monacalVirginia Moran Monasterio de Santa María de Carbajal En la inauguración se ha programado una mesa en la que se abordará la historia del monasterio y la vida en su interior, la importancia del monacato en la historia de la Iglesia, a cargo del canónigo de San Isidoro, y la aportación del monasterio a León, con el alcalde de la ciudad.

