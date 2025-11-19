Donuts es solo Donuts

Publicado por Cristina Cándido Madrid Creado: Actualizado:

El Grupo Bimbo se ha anotado en los tribunales una batalla histórica al blindar su icónica marca Donuts. El Tribunal Supremo ha fallado a favor de esta empresa contra el uso de este término en el ámbito comercial por parte de un tercero tras un proceso legal que se ha dilatado a lo largo de casi nueve años. La sentencia, que reconoce el carácter excepcional de la marca, obliga a frenar cualquier uso comercial ajeno del término y refuerza la posición de las grandes enseñas frente a la imitación.

En concreto, reconoce el carácter excepcionalmente conocido de la marca y le otorga el nivel más alto de protección legal, concluyendo que emplear la palabra 'Donut' sin autorización y con fines comerciales vulnera los derechos de la marca de esta compañía. Sienta un precedente En una sentencia que sienta un precedente en la defensa de la propiedad intelectual en España, la justicia ha determinado que este uso indebido genera de manera automática una asociación mental directa con la marca registrada.

El diccionario de la RAE define el «dónut» como «pieza esponjosa de repostería en forma de rosca, frita y generalmente glaseada o cubierta de chocolate». El Alto Tribunal ordena que la parte demandada cese de forma definitiva cualquier utilización de este término en el mercado y en productos de bollería, garantizando así la exclusividad del signo para el grupo. Además, por primera vez, el Tribunal Supremo ha destacado que la incorporación de una marca a los diccionarios de la lengua, y su uso coloquial, no comporta una pérdida o limitación de los derechos de exclusiva marcaria de su titular, que deben ser respetados en el comercio en todo caso. Tras conocerse la sentencia, Grupo Bimbo subrayó en una nota de prensa que esta «victoria no es un mero formalismo, es el reconocimiento de nuestro esfuerzo diario, de la calidad innegable y del vínculo emocional que hemos construido con nuestros clientes».

La condena se reduce al cese del uso de la marca Dónut. El Supremo no le impone costas. Según Bimbo, la sentencia «sienta un precedente inquebrantable en la defensa de la propiedad intelectual», y «reconoce el renombre extraordinario, otorgándole la máxima protección legal y confirmando que el uso no autorizado y descriptivo del término Donut con fines comerciales constituye una violación de los derechos de marca».