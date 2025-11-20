La OMS anuncia que pierde 1.300 empleos y 500 millones de euros

Publicado por Redacción Ginebra Creado: Actualizado:

La anunciada salida de EE UU de la Organización Mundial de la Salud (OMS), unida a recortes en las contribuciones de otros países, han provocado en la agencia un agujero financiero de 500 millones de dólares que ha obligado entre otras cosas a eliminar 1.282 puestos en su plantilla, anunció este miércoles su director general, Tedros Adhhanom Ghebreyesus. En un encuentro con delegados de Estados miembros para detallar la crisis que afronta el organismo, Tedros aseguró que se ha intentado minimizar el impacto en el personal (formado por unos 9.000 empleados), y subrayó que «si no se hubiera adoptado ese enfoque las estimaciones hablaban de despedir a unos 2.900 colegas». Muchos de los puestos se han eliminado mediante la no renovación de contratos.