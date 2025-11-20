La nieve ya no bloquea carreteras en León y se abre la circulaión para todo tipo de vehículos

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Las nevadas anunciadas para hoy en el norte de la Comunidad, sobre todo en la vertiente cantábrica de las provincias de León, Palencia y Burgos, condicinaron el tráfico a primera hora de la mañana y hubo que decretar el nivel rojo en varios puntos. Sin embargo, a las 15.00 horas de este jueves ya ha quedado restablecida la circulación de todo tipo de vehículos en la red de carreteras nacional, según informó la Subdelegación del Gobierno.

En su momento, la Guardia Civil de Tráfico ha prohibido la circulación de camiones y vehículos articulados por “meteorología adversa” en la N-625 entre Riaño y Oseja de Sajambre, en León.

La página web de la Dirección General de Tráfico (DGT) informa, según recoge la Agencia Ical, que esa carretera nacional tenía nivel amarillo por circulación “irregular” en dirección al Puerto de Pontón, desde las 11,15 horas.

Además, la circulación fue “difícil”, con nivel rojo, en el Puerto de montaña de Ventana, en concreto en la AS-228, que comunica Asturias con la provincia leonesa, en Villasecino. En ese punto, quedó prohibido el paso de los camiones, autobuses y articulados mientras que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno para el resto de vehículos. De momento la normalidad vuelve a las carreteras