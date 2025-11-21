Bajan las ideas suicidas en jóvenes por primera vez desde la pandemia

Publicado por Alfonso Torices Madrid Creado: Actualizado:

Los pensamientos suicidas entre los jóvenes españoles han descendido por primera vez desde el alza que comenzó con el 'shock' emocional de la pandemia, pero todavía alcanzan un volumen muy preocupante. Es uno de los datos principales que aporta el Barómetro sobre Juventud y Salud elaborado por FAD y por la Fundación Mutua Madrileña a partir de una muestra de 1.500 entrevistas a españoles de 15 a 29 años representativa de todo el país.

Un 43% de los chicos de estas edades admite que en alguna ocasión ha tenido pensamientos suicidas, lo que es una cantidad muy alta, aunque más baja que la registrada por el mismo barómetro hace dos años, cuando llegó al 49%. No es un dato aislado sino una tendencia, ya que también hay una fuerte caída entre quienes tienen pensamientos autolíticos con mucha frecuencia, que son hoy el 7,6%, casi la mitad que en 2023. Este es el único dato esperanzador de este trágico apartado. El barómetro revela que algo más del 11% de los jóvenes ha llegado a hacer planes para quitarse la vida y que, de hecho, el 6,2% lo ha intentarlo sin éxito. Estos porcentajes son mucho más altos entre las chicas y entre los jóvenes de 20 a 24 años.

Una tendencia casi idéntica a la del suicidio es la que el barómetro detecta respecto a la salud mental de los españoles de 15 a 29 años. El 43% indica no haber sufrido problemas psicológicos en el último año, lo que supone siete puntos más que en 2023 y la primera mejora desde la pandemia. Pero también quiere decir que más de la mitad de los chicos (55%) ha tenido problemas mentales y que, pese a la mejora, son aún el doble de los que tenían trastornos emocionales en 2017.

No dejan de subir a estas edades los diagnósticos de ansiedad, que ya ha recibido un 18%; tiene depresión casi un 16%; más de uno de cada cuatro, el 26,4%, ha tomado psicofármacos en el último año, una cuarta parte sin receta; y el 16,5% se ha autolesionado con frecuencia en los últimos doce meses, especialmente las mujeres y los adolescentes.