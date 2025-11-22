Medio centenar de leoneses peregrinan en el hermanamiento de las catedrales de León y Lugo

El hermanamiento de las catedrales de León y Lugo comenzó con una peregrinación desde el parque del río Rato hasta la Catedral de Santa María de Lugo.PRADERO

El hermanamiento de las catedrales de León y Lugo a través de la histórica vía Künig, la guía de peregrinación a Santiago de Compostela más antigua, se inició esta mañana con una peregrinación desde el parque del río Rato hasta la Catedral de Santa María de la capital lucense.

Medio centenar de leoneses se han sumado a este evento para el que la asociación Promonumenta ha fletado un autobús con 39 personas. Además, participan miembros de la asociación Camino de Künig y el deán de la Catedral de León, Florentino Díez, entre otros representantes de la Seo leonesa.

Tras la caminata de tres kilómetros y medio, la jornada de confraternización entre Lugo y León prosiguió con un acto de acogida y la entrega de la certificación de la llegada a la Catedral de Santa María con el privilegio de la indulgencia plenaria cotidiana y perpetua, que es exclusiva de este templo.

El hermanamiento de las catedrales de León coincide con la presentación del certificado de peregrinación a la Catedral de Lugo y el décimo aniversario de la declaración de la Unesco de este templo y los Caminos de Santiago del Norte como Patrimonio de la Humanidad.

El acto de hermanamiento se formaliza en el altar mayor de la Catedral de Lugo, durante una eucaristía acompañada por el Orfeón Lucense.

Por la tarde se realiza el acto público de presentación de la certificación de la peregrinación a la catedral lucense y la conmemoración del décimo aniversario de la declaración como Patrimonio de la Humanidad de la catedral de Santa María de Lugo y los Caminos del Norte, en el que participan autoridades civiles, eclesiásticas y representantes de las asociaciones del Camino de Santiago.

Además de representantes de la Xunta de Galicia han acudido ediles de los municipios leoneses por los que discurre el Camino de Santiago por la Vía Künig.

El hermanamiento ha sido promovido por Vía Künig, una asociación que promueve esta ruta que pone a Lugo en el mapa de las peregrinaciones a Santiago de Compostela.

El Camino de Künig parte desde León, donde se desvía del Camino Francés desde Trobajo del Camino a Santa Marina del Rey y, desde aquí, deja Astorga a tres leguas para adentrarse desde Benavides en La Cepeda y dirigirse hacia El Bierzo por Brañuelas.

Desde Cerezal de Tremor se dirige a Ponferrada. «Es el paso histórico y un camino más llano porque el peregrino pasa de los 900 metros de Villamejil a los 1.100 de Brañuelas y Cerezal, mientras que por Foncebadón son 1.500 metros de altitud», apunta Tomás Álvarez, presidente de la asociación Camino de Künig.

En Villafranca del Bierzo, la guía de Künig orienta al peregrino hacia Becerreá para dirigirse a Lugo desde donde entronca con el Camino Francés en Melide.