Más de 500 leoneses viven con la carga del lupus

Una mujer realiza la prueba de rigidez del lupus con un guante.

Más de 500 personas son atendidas en el Hospital de León por padecer lupus eritematoso sistémico, una patología autoinmune que afecta a unas 210 personas por 100.000 habitantes.

El lupus se suele manifestar con pérdida de cabello, fotosensibilidad, aftas, erupciones cutáneas o inflamaciones articulares y que cursa con múltiples síntomas invisibles como problemas pulmonares o hematologico, daño renal, confusión cognitiva, fiebre recurrente, salud mental, afectación neurológica, fatiga, problemas cardiovasculares e inmunológicos, alopecia cicatrizal o dolor muscular articular crónico.

León cuenta desde 2014 con una consulta monográfica de enfermedades autoinmunes sistémicas que dirige la doctora Elvira Díez, jefa del Servicio de Reumatología del Caule.

Más de medio centenar de leoneses experimentaron este sábado por unos minutos lo que sienten las personas que padecen lupus en la jornada de concienciación «Ponte en mi piel: lo que no se ve también importa», organizada en el marco del XVII Curso de LES y SAF de la Sociedad Española de Reumatología, los días 21 y 22 de noviembre en León.

A través de pruebas como cargar con una mochila, ponerse un guante o experimentar el impacto de un flash en la vista comprobaron la sensación de fatiga que una persona sufre no unos minutos, sino todo el día; el dolor articular y las dificultades para actividades de la vida diaria como abrir un bote o la confusión cognitiva.

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad inmunomediada sistémica crónica. Se caracteriza porque el sistema inmune reacciona de manera anómala pudiendo producir daño en múltiples órganos. Esta patología se puede presentar a cualquier edad, pero lo más frecuente es que se inicie en la juventud, por lo cual el diagnóstico precoz es sumamente importante.

La actividad de sensibilización se desarrolló en la plaza de Santo Domingo de forma paralela a un curso en el que han participado alrededor de 400 especialistas en reumatología, de forma presencial (unos 40) y en línea (más de 300).

La reumatóloga del Caule Clara Moriano y su homólogo Tarek Salman, del Hospital del Mar de Barcelona, han coordinado este encuentro en el que se ha hablado sobre la patogenia de esta enfermedad compleja de cara al desarrollo de dianas efectivas, así como de las nuevas terapias biológicas.

En mesas multidisciplinares, con especialistas en dermatología y nefrología, se han abordado los efectos sobre la piel y el daño renal que cursan con el lupus eritematoso sistémico.

El flash de luz en los ojos simula la confusión cognitiva.

Las manifestaciones hematológicas críticas y su abordaje se expusieron durante la jornada de este sábado, al igual que las infecciones en pacientes cuando la enfermedad está activada y el lupus pediátrico. «Cuando la enfermedad cursa antes de los 18 años hay mayor afectación renal que en la edad adulta», explica la doctora Moriano.

El uso de las técnicas de imagen, como la resonancia y la ecografía, para verificar la afectación articular, uno de los síntomas menos visibles, ocupó otra parte de los debates. Esta mesa contó con la participación del doctor Vital, un especialista en reumatología británico de gran prestigio.

El síndrome antifosfolípido (SAF) y las consultas de casos clínicos con una mesa de especialistas fueron otros de los puntos fuertes para los profesionales. El curso pretende aportar «conocimiento, avances y, sobre todo, trabajo en equipo y entre especialidades para una mejor atención de los pacientes», subrayó Moriano al agradecer el apoyo de la SER (Sociedad Española de Reumatología).