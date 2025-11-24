Sor Marta, la monja benedictina 'youtuber' del Monasterio de Sahagún arrasa en las redes

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Sor Marta González Cambronero (Ciudad Real, 1996), benedictina del Monasterio Santa Cruz de Sahagún (León), ya ha superado los 90.000 suscriptores en su canal de YouTube, una plataforma que utiliza para difundir el evangelio y acercar la vida religiosa a los más jóvenes.

Esta religiosa, que vivió en Ciudad Real hasta los 18 años y sintió la llamada en el monasterio navarro de San Salvador de Leyre, lleva una década en la comunidad sahagunina y se ha convertido en un referente digital. "Las redes sociales me permiten dar a conocer una imagen muy fresca de la Iglesia y romper con los mitos que existen en torno a la vida religiosa", asegura.

Su canal, que en febrero contaba con 48.000 seguidores, ha experimentado un crecimiento notable en los últimos meses. Además de compartir contenidos en TikTok e Instagram, Sor Marta explica en sus vídeos de YouTube cómo es la vida monástica y el proceso para convertirse en monja benedictina, que se prolonga durante más una década.

Además, la benedictina será una de las protagonistas de la serie documental '¿Qué hace una chica como tú en un sitio como éste?', basada en el libro homónimo.

El proyecto, impulsado por Gospa Arts, contará con ocho capítulos en los que distintas religiosas narrarán cómo descubrieron su vocación y cómo es su día a día. La productora lanzó una campaña de 'crowdfunding' para que los episodios puedan llegar gratis a todos los rincones del mundo.

"Estamos construyendo un monasterio de película", avanzó Jesús García, responsable del proyecto, que cerró su recaudación el pasado Miércoles de Ceniza. Mientras tanto, Sor Marta continúa sumando seguidores y demostrando que la fe también tiene espacio en las redes sociales.