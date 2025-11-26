La nueva variante H3N2 de la gripe es más infecciosa y acelera los contagios

Publicado por Alfonso Torices (Colpisa) Madrid Creado: Actualizado:

Los médicos de familia alertaron este miércoles a autoridades y ciudadanos de que este año la epidemia de gripe llegará con aproximadamente un mes de adelanto, por lo que adquirirá alta intensidad desde las primeras semanas de diciembre y podría tocar el techo de contagios coincidiendo con las Navidades. Piden a los responsables sanitarios que refuercen y preparen de inmediato los centros de salud y los hospitales para una avalancha de infecciones gripales anticipada, que aceleren la vacunación antigripal, sobre todo entre los colectivos de riesgo (mayores, inmunodeprimidos y enfermos crónicos) y que tomen medidas de preventivas, como la regulación del uso de mascarillas.

La ministra de Sanidad aprovechó la llamada de atención para emplazar a las autonomías, de forma especial a las gobernadas por el PP, para que antes del 1 de diciembre consensúen un protocolo de actuación común contra la gripe, que entre otras cosas regule en todo el país los momentos y lugares en los que será obligatorio el uso de mascarillas. Mónica García recordó que el año pasado no fue posible porque "lo boicotearon" los consejeros del PP y cada uno actuó por su cuenta.

Aún no hay confirmación oficial del adelanto de la epidemia de gripe, pero los expertos de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria lo dan prácticamente por seguro en base a los datos de vigilancia epidemiológica europeos (que así lo indican) y al incremento de infectados por virus respiratorios que ya han comenzado a detectar en las consultas de atención primaria. Tampoco hay aún confirmación de cuál es la razón de este atípico anticipo, pero se sospecha que es la llegada a España de una variante del virus de la gripe H3N2, el subclado K, un agente infeccioso que ya se detectó en primavera en países de la UE y que se ha convertido en mayoritario en la epidemia en Japón.

¿Qué es el subclado K?

El subclado K es una variante nueva, que aún no reconoce el sistema inmunitario de los españoles y que no está incluida en la protección de la actual vacuna, lo que hace que infecte más que el resto de variantes, incluidas las personas ya vacunadas, y que se transmita con mayor rapidez, con lo que ha adelantado la fase epidémica. El hecho de que pueda contagiar a los vacunados provocará un mayor número de infecciones en los grupos de riesgo y más atenciones en consultas e ingresos hospitalarios.

La parte buena es que nada indica que sea más grave en sí misma que otras variantes. Los médicos de familia urgen a las autoridades a tomar ya medidas ante el adelanto porque ha pillado a los servicios sanitarios sin los adecuados refuerzos y porque va a acortar (que no anular) la ventana de vacunación eficaz, ya que la protección que desencadena el suero no se logra hasta pasada las dos semanas del pinchazo y a la campaña de vacunación le restaban todavía varias semanas para completarse. Los especialistas aclaran, no obstante, que la vacunación contra la gripe sigue siendo "fundamental", sobre todo entre los grupos de riesgo, porque aunque el suero no tenga toda la efectividad contra el subclado K sí que es eficaz para proteger contra todo el resto de tipos y variantes previstas para la temporada.

Los médicos de familia también recuerdan a la población que buena parte de la prevención para tratar de que la epidemia no alcance las mayores cotas de contagios y duración está en sus manos y que deben tomar las medidas de protección habituales. Como es una infección respiratoria, las personas enfermas deben usar mascarilla y las personas vulnerables también deberían llevarla en espacios cerrados y poco ventilados. El lavado de manos, la higiene de superficies y evitar el contacto con enfermos son medidas esenciales.