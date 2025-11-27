La Nivea de lata azul se vuelve tendencia 113 años después (y esta es la razón)

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En un mundo obsesionado con envases minimalistas, colores pastel y promesas de “clean beauty”, hay un objeto que resiste imperturbable en los botiquines, mochilas y neceseres de millones de personas: la lata redonda de metal azul con la palabra “Nivea” en letras blancas. No es un producto de moda. No tiene influencers pagados ni ediciones limitadas con cristales de Swarovski. Y, sin embargo, sigue siendo uno de los artículos de cuidado personal más vendidos del planeta. Esta es la historia de la crema que conquistó el mundo dentro de una lata azul y que ahora se ha vuelto tendencia entre los famosos.

Todo empezó en Hamburgo, Alemania, a finales de 1911. El dermatólogo Paul Gerson Unna, el químico Isaac Lifschütz y el empresario Oscar Troplowitz estaban obsesionados con un problema que hoy parece trivial: hasta entonces, ninguna crema lograba mezclar agua y aceite de forma estable sin separarse. Lifschütz descubrió el Eucerit, un emulsionante derivado de la lanolina de oveja que permitía crear una crema blanca, suave y duradera.

Troplowitz, dueño de la empresa Beiersdorf, vio el potencial comercial inmediato. El 20 de diciembre de 1911 se registró la marca Nivea (del latín nix, nivis = nieve, por su color blanco inmaculado) y poco después salió al mercado la primera Nivea Creme en una lata amarilla. Pero en 1912 la lata cambió al azul cobalto que conocemos hoy. ¿El motivo? El amarillo se ensuciaba con mucha facilidad y el azul transmitía limpieza, confianza y frescura. Desde entonces, ese tono concreto (Pantone 286 C) se convirtió en una de las identidades cromáticas más reconocibles del mundo.

De remedio de farmacia a fenómeno global

En los años 20 y 30 la lata azul ya era habitual en las farmacias europeas. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas alemanas la incluían en los kits de los soldados y los prisioneros aliados la reclamaban “la crema azul” cuando caían en manos enemigas. En los 50 y 60, con la reconstrucción europea y el boom económico, Nivea se convirtió en símbolo de bienestar accesible: costaba poco, duraba meses y servía para todo.

En América Latina llegó con fuerza en los años 70 y 80. En países como México, Argentina, Colombia o Perú la “Nivea de lata” se volvió un artículo casi mítico: la usaban las abuelas para las rozaduras de los bebés, los campesinos para las grietas de las manos, los obreros para después del sol, y las adolescentes para hidratarse antes de salir. En muchos hogares latinoamericanos sigue habiendo una lata azul medio vacía en el baño que lleva allí 15 años y “todavía sirve”.

¿Por qué sigue triunfando en 2025?

A día de hoy se venden más de 80 millones de latas azules al año en todo el mundo. En Alemania sigue siendo la crema hidratante más vendida; en Brasil es líder absoluto; en México pelea el primer puesto con marcas locales. Sus ingredientes apenas han cambiado: agua, parafina, aceite mineral, cera microcristalina, lanolina, glicerina y ese toque de perfume clásico que todo el mundo reconoce al abrirla (una mezcla de rosa, lirio del valle y un fondo cítrico).

Los puristas de la cosmética “natural” la critican por contener aceites minerales y parabenos (aunque la fórmula europea ya eliminó los parabenos más controvertidos en 2012). Sin embargo, su éxito no radica en estar a la moda, sino en ser extremadamente eficaz para lo que promete: hidratar en profundidad pieles muy secas o agrietadas, proteger del frío y del viento, sobre todo, durar una eternidad. Una lata de 150 ml puede aguantar años sin ponerse rancia.

La lata azul en la cultura popular

• En España, Raphael la mencionó en su canción “Mi gran noche” (“con Nivea en la cara y una sonrisa…”).

• En Argentina, los taxistas la llevan en la guantera para las manos resecas.

• En Corea del Sur, las idols de K-pop la usan como truco para tener la piel brillante en el escenario.

• En TikTok, la tendencia #NiveaTin acumula cientos de millones de reproducciones con jóvenes de todo el mundo mostrando sus latas antiguas (algunas de los 80) que siguen oliendo igual.

2025: nuevas versiones, misma lata

Beiersdorf sabe que no debe tocar demasiado el icono. Por eso, aunque ha lanzado Nivea Creme en tubo, en frasco de cristal o versiones “soft”, la lata azul clásica sigue fabricándose exactamente igual en las plantas de Hamburgo y de Tres Cantos (Madrid). En 2024 lanzaron una edición limitada con la lata 100 % reciclable y en 2025 llegará una versión vegana sin lanolina animal, pero manteniendo la textura y el olor clásicos.

Porque, al final, la Nivea de lata azul no es solo una crema. Es un trozo de historia que huele a infancia, a casa de la abuela, a viajes en coche con la familia y a la seguridad de que, pase lo que pase siempre habrá algo que hidrata, protege y nunca falla.

Y mientras siga habiendo pieles secas, manos agrietadas y recuerdos que oler a azul cobalto, la lata seguirá reinando.