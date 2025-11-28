Una ventana contra la soledad en Castilla y León

Publicado por Efe Valladolid Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, presentó este jueves en Soria la aplicación 'Enacyl', que integra, en tiempo real, todas las actividades, recursos y apoyos relacionados con el envejecimiento activo y saludable y la lucha contra la soledad no deseada y el aislamiento social. Durante la presentación este jueves en el ayuntamiento de El Burgo de Osma (Soria), Blanco explicó que todas las personas mayores de la Comunidad van a beneficiarse de una herramienta «de fácil acceso y muy intuitiva» para que, aquellos que deseen realizar alguna actividad o establecer vínculos y relaciones sociales, pueden consultarla y descubrir qué opciones tienen cerca de su domicilio. Esta plataforma va a recoger todas las actividades que organicen las gerencias territoriales de Servicios Sociales en sus 49 centros de día y la 'Red amiga' de apoyo frente a la soledad no deseada.

Todos los recursos

'Enacyl' cuenta con un Mapa de recursos de envejecimiento activo y prevención de la dependencia en el que se recogen todas las actividades programadas, las geolocaliza y las actualiza en tiempo real para facilitar al usuario una elección personalizada y adaptada a sus preferencias. Cada resultado va a mostrar el tipo de actividad que se organiza en cuatro categorías: promoción de hábitos saludables, competencias para la vida autónoma, relación con el entorno y promoción del conocimiento y, también, informa de quién lo organiza, ubicación, periodo y lugar de inscripción, duración de la actividad y distancia hasta su municipio.

La filosofía «es abrir una ventana que conecta a la persona mayor con el exterior, ya que les permite descubrir alternativas que faciliten sus relaciones sociales y les permite organizarse y programar actividades junto a otras personas». Así, a la vez que se promueve el envejecimiento activo y saludable, expresó la vicepresidenta, «es un excelente recurso para combatir la soledad no deseada", por lo que se suma al amplio abanico de herramientas puestas en marcha por la Junta para luchar contra la denominada 'epidemia del siglo XXI' al amparo del Plan de Acción de Castilla y León contra la soledad no deseada y el aislamiento social 2022-2025. La Junta ha desarrollado un conjunto de recursos para prevenir, detectar o intervenir en situaciones de soledad no deseada.