La desertización amenaza al 14% de la superficie de León

El 14% de la superficie de León (2.208 kilómetros cuadrados) útil para la ecología y la agricultura está en riesgo de desertificación. El primer El Atlas de la Desertificación en España (ATLAS), elaborado por varias científicos de universidades y centros del CSIC con datos del año 2020, alerta de que el 40% del territorio español ha comenzado este proceso que afecta especialmente a Murcia, Albacete, Almería, Las Palmas, Valladolid y Alicante. En el caso de la provincia de Valladolid, la desertificación amenaza al 79% de su superficie y la zona vitivinícola de Castilla y León.

El mapa está disponible en la web y ha sido presentado este jueves en Alicante por parte de los coordinadores del proyecto, el científico de la Estación Experimental de Zonas Áridas del CSIC Jaime Martínez Valderrama y el responsable del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, el catedrático Jorge Olcina. «La desertificación no es un problema del futuro ni una amenaza lejana confinada a regiones áridas de continentes remotos. Es una realidad que ya está moldeando los paisajes, economías y comunidades de nuestro país. En España, uno de los países europeos más vulnerables a la degradación de la tierra, la desertificación avanza en silencio, pero con consecuencias palpables: pérdida de fertilidad del suelo, retroceso de la vegetación natural, incremento de incendios forestales, disminución de recursos hídricos y abandono de usos tradicionales del territorio», alertan los autores de este estudio que se puede consultar por internet.

El proyecto está financiado por la Fundación Biodiversidad. Para su elaboración se ha utilizado un algoritmo Random Forest con evidencias de degradación en las aguas subterráneas, los humedales, la condición de la tierra e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los resultados obtenidos indican que la degradación abarca el 43,35% del territorio español y que la desertificación afecta al 60,94 de las zonas áridas, es decir, un total de 206.203 del poco más de medio millón de kilómetros cuadrados de superficie del país.

El proyecto ATLAS refleja que, a partir de esas variables del clima, agua, suelo, cubierta forestal, biodiversidad y sociales, el 99,8 por ciento del territorio de la Región de Murcia es una zona árida en un listado donde le siguen Canarias (92,7), Castilla La Mancha (90,5), Baleares (85,4) y la Comunitat Valenciana (84,4) y por el extremo opuesto están Cantabria, Galicia y Principado de Asturias, con cero kilómetros cuadrados áridos.