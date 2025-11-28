Alerta estafa: Consumo sanciona a estas empresas por detectar descuentos falsos en el Black Friday

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado a conocer las cuantías y el nombre de cinco de los siete operadores de comercio online a los que ha sancionado por modificar los precios de forma engañosa durante el Black Friday de 2023. Las empresas multadas son MediaMarkt, Carrefour, PC Componentes, Notino Italia y Gestaweb 2020 (propietaria de electrocosto.com), siendo la suma total de las sanciones 350.000 euros, además de la prohibición de reiterar estas prácticas.

La naturaleza de las sanciones permite que se haya hecho pública la identidad de cinco de las siete empresas multadas, todas ellas por una infracción del artículo 47.1 m) de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios referente al uso de prácticas comerciales desleales con los consumidores o usuarios. De mayor a menor importe, las empresas sancionadas han sido Notino Italia con 110.000 euros; Gestaweb 2020 con 100.000 euros; Media Markt con 25.000 euros; Carrefour con 21.500 euros y PC Componentes con 1.500 euros.

Estas son cinco de las siete empresas que fueron multadas, y a las que a la sanción económica se añade una sanción accesoria de publicidad, por lo que se difunde también el nombre de la marca. Además, las siete entidades han sido obligadas a retirar las falsas rebajas publicadas en su momento, por ser engañosas y desleales con los consumidores.

Desde Consumo advierten que en promociones y descuentos debe usarse como precio de referencia (esto es, el precio tachado a partir del cual se calcula el importe del descuento) el menor precio que se haya mostrado en los últimos 30 días, tal y como dicta el artículo 20 de la Ley 7/71996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, anunció hace unos días que Consumo ha puesto en marcha una campaña de monitorización y vigilancia para investigar las posibles rebajas engañosas de las grandes empresas durante la conocida época de rebajas denominada Black Friday o viernes negro, y el posterior Ciber Monday que se celebrará durante los próximos días.

En concreto, la Dirección General de Consumo va a supervisar, a través de un barrido tecnológico, el hecho de que los operadores suban el precio de los productos antes del Black Friday para luego rebajarlo a su precio original, además de otros patrones oscuros ilícitos como los precios por goteo, técnicas de venta bajo presión, precios dinámicos o precios personalizados basados en datos personales. Todas ellas prácticas que reducen la transparencia y buscan inducir a error a la persona consumidora o que tome decisiones de compra precipitadas.