El tiempo en León: Cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles para este sábado

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este sábado en León cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles que serán más generalizadas durante la tarde.

La cota de la nieve bajará de 1.800 a 1.300 metros con temperaturas mínimas en ascenso, que se situarán entre los 0 y los 3 grados y máximas en descenso, con oscilaciones entre los 8 y los 11 grados.

También se registrarán heladas débiles o localmente moderadas con viento flojo variable, tendiendo a suroeste y oeste más intenso.