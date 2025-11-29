Una juventud como varias generaciones: la ExpoJoven en fotos

Los primeros, hace 35 años, fueron Cruz Roja Juventud, Enróllate, Centro Juvenil Don Bosco, Scouts León, Nuevas Generaciones, Juventudes Socialistas, Hermandad de Donantes de Sangre y UGT Juventud. Ahora ya son 88 las entidades que participan en la Expojoven de León, que se ha convertido en la feria juvenil «más importante de Castilla y León», como la calificó el alcalde de León, José Antonio Diez, que este sábado inauguró un encuentro que cuenta con la novedad de la I edición del Festival de Cortometrajes Expojoven León, con la entrega del Premio de Honor al cineasta leonés, Néstor López.

Un espacio para la juventud en el que conviven varias generaciones de entidades y actividades del asociacionismo, la formación y la inclusión laboral. Una muestra de todo lo que se hace y se puede hacer en León.

Los bomberos asistieron con orientación laboral y material de excarcelación y trípticos de prevención de incendios en el hogar. El 30% de las salidas de estos profesionales son para asistencia técnica de apertura de puertas en hogares de personas mayores que viven solas.

La Policía Local mostró a los más pequeños el material incautado en las intervenciones del grupo de menores y seguridad ciudadana, como armas prohibidas, vapeadores, bebidas alcohólicas, catanas o palancas para robos, en una labor de divulgación y concienciación, así como los tres modelos de drones con los que trabajan en León.

En el 50 aniversario de los Tedax, la Policía Nacional exhibió material para la desactivación de artefactos y amenazas biológicas.

La Guardia Civil hizo especial hincapié en la ciberseguridad y el buen uso de las nuevas tecnologías. El 11 de diciembre celebrará las II Jornada de Seguridad Integral de Montaña en honor a los fallecidos en la Polinosa.

El Ala 15 de la Base Aérea de Zaragoza desplazó un emulador de una cabina de un F-18, utilizado para labores de defensa aérea y escoltas.

Los equipos de la UME, con autobombas de lucha contra incendios y rescate de montaña, con exhibición en vivo, compartían espacio con el servicio de reclutamiento de Ferrol, con gafas de realidad virtual y videos de acción.

Para no aburrirse

Libros, academias de idiomas, salud mental, Camino de Santiago, tunas, Renfe, Instituto Confucio, aluches, campamento digital, juegos de mesa y online, turismo activo, hostelería, técnicas de reanimación cardiopulmonar, actuaciones musicales, Dj’s emergentes, propuesta de Monoloco, grupo de cohetería de la Universidad de León, asociaciones que trabajan en León con las personas migrantes, mujeres, tecnología, inteligencia artificial, videocreación, muralismo, creación de podcast... todos los mundos posibles en los que involucrarse y participar en León.

«Conseguir reunir 88 entidades, dotar cinco ferias y llenar un programa del más interesante contenido para la juventud es un mérito que muy pocos equipos consiguen», aseguró el alcalde de León, que agradeció a todos los participantes del «gran evento del asociacionismo juvenil» que desde hace 35 años «muestra lo que hacen y cómo lo hacen y conseguir despertar el interés en quienes no las conocían» para subirse a «un gran barco» que zarpó hace 35 años y que «se ha llenado de experiencias, equipos y perspectivas saludables para afrontar la mejor etapa de la vida».

Una apuesta fuerte por el ocio alternativo que en León tiene su exponente en es.pabila, que ya ha celebrado sus bodas de plata con actividades que pasan por el ocio alternativo y formativo, talleres de tatuajes, mandalas, pilates, lucha de sables, fotografía, telas aéreas o urban dance.