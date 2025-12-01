Alarma para el fumador: el tabaco dispara su precio y marcas como Camel ya superan los 6 euros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los fumadores españoles se enfrentan a un nuevo y duro golpe en el bolsillo. La reciente revisión de precios impuesta por el Comisionado para el Mercado de Tabacos ha provocado una escalada generalizada, situando el coste de algunas cajetillas populares al borde o por encima de la barrera psicológica de los 6 euros.

Esta última actualización, que entró en vigor a finales de la semana pasada, responde a una combinación de factores que incluyen ajustes fiscales y el encarecimiento de la materia prima. Las compañías tabacaleras han repercutido estos costes, afectando tanto a las marcas premium como a las más económicas, obligando a los consumidores a asumir un incremento que, en muchos casos, supera los 20 céntimos por cajetilla.

La subida, oficializada por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, afecta a la mayoría de las referencias de las principales multinacionales. La marca Camel Filters, una de las más vendidas, ha visto incrementado su coste de manera significativa.

La repercusión de este aumento es doble: no solo las marcas premium se acercan a los 6,50 € o 7 €, sino que las consideradas "económicas" o low cost ahora se instalan firmemente en la franja de los 5,00 € a 5,50 €. Para un fumador de un paquete diario, este nuevo precio supone un gasto mensual que se eleva por encima de los 180 euros solo en tabaco.

Esta subida constante busca alinear la fiscalidad del tabaco español con la media europea, sirviendo como una potente herramienta disuasoria por parte del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, los estanqueros advierten de una posible vuelta al mercado negro o un mayor trasvase hacia el tabaco de liar, cuyas subidas suelen ser escalonadas y menos inmediatas.