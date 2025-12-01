El naranja se vuelve rojo: un fallo masivo deja a miles de clientes de Orange sin servicios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un día negro para la conectividad. La compañía de telecomunicaciones Orange ha sufrido una importante caída en sus sistemas que ha dejado a miles de sus clientes sin servicios esenciales de comunicación. Los usuarios están reportando un triple problema que afecta simultáneamente a la navegación por Internet, la telefonía fija y móvil, y la conexión Wi-Fi doméstica, paralizando el teletrabajo y la comunicación en sus hogares.

Desde primeras horas de la tarde, las quejas se han multiplicado en redes sociales y plataformas de atención al cliente, todas apuntando a la misma operadora: Orange. El fallo parece ser un corte grave en la infraestructura principal que ha dejado a los clientes incomunicados. Numerosos usuarios se encuentran sin acceso a Internet fijo, viendo cómo sus routers quedan inutilizados, al mismo tiempo que las líneas móviles y fijas de la compañía han perdido cobertura o sufren interrupciones constantes.