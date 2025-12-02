Última hora de la búsqueda en una balsa de Asturias de una mujer y su bebé desaparecidas en 1987 en León

La UME de León y la Policía de Asturias realizan la misión en la balsa de la mina de Berbes.ISOLINA CUELI

11:14 ¿El sospechoso? 11:15 02/12/2025 11:16 02/12/2025 La pista de Mari Trini y su hija se pierde el 15 de julio de 1987 en la Audiencia Provincial de León, donde consta que estuvo porque firmó, junto a su marido, la citación para un juicio que debía celebrarse el 15 de septiembre de aquel año por la denuncia de retención ilegal y amenazas que tramitó la Guardia Civil del puesto de Matallana de Valmadrigal contra Da Silva. Antonio Da Silva, de 81 años, en una foto reciente.GAITERO

11:10 El rostro de Mari Trini 11:12 02/12/2025 11:12 02/12/2025 Así era en el momento de su desaparición. Mari Trini había sido rescatada de esta vivienda en abril de 1986, tras pedir auxilio al vecindario tirando un papel por la ventana, ya que el marido se iba de viaje y la dejaba encerrada. A raíz de aquella intervención, El Portugués fue detenido el 27 de abril y estuvo en prisión preventiva hasta el 13 de junio. El 28 del mismo mes nació la niña en el hospital de Cabueñes en Gijón y Mari Trini fue acogida, junto a su bebé, en una institución religiosa conocida como La Casita. En la capilla de este centro bautizaron a la niña en septiembre de 1986. María Trinidad Suardíaz, la mujer desaparecida en 1987.dl

11:08 Así se está perimetrando la balsa 11:10 02/12/2025 11:10 02/12/2025 En la balsa están señalados con dos boyas amarillas los lugares donde se encuentran los dos vehículos sospechosos identificados este verano en una inmersión que realizaron efectivos del GEO (Grupo Especial de Operaciones) de la Policía Nacional.

11:06 11:08 02/12/2025 11:08 02/12/2025 Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía en Oviedo han confirmado que este martes se han iniciado los trabajos para drenar la balsa y tratar de averiguar si hay restos humanos en los dos coches que están fondeados. Además de la UME, están participando en esta operación, que ha sido coordinada al más alto nivel en Asturias, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (Goit) de la Policía Nacional y otros grupos especiales, incluidos medios aéreos. La UME de León y la Policía de Asturias realizan la misión en la balsa de la mina de Berbes.ISOLINA CUELI

11:05 Operativo de élite 11:06 02/12/2025 11:06 02/12/2025 Ejército, Policía Nacional, Consejería de Medio Ambiente del Principado, Delegación de Costas en Asturias y empresa propietaria de la mina y la balsa de Berbes (Ribadesella), donde se sospecha que podrían estar sus cuerpos, se reunieron en Oviedo para coordinar el operativo.

11:04 Apoyo al más alto nivel 11:05 02/12/2025 11:06 02/12/2025 La reanudación de la búsqueda de María Trinidad Suardíaz y su hija Beatriz, desaparecidas en 1987 y cuya pista se perdió en León el 15 de julio de aquel año, ha hecho mover ficha al más alto nivel. La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, tomó cartas en el asunto para poner a disposición los medios solicitados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón en un auto del pasado 28 de octubre. La jueza Ana López Pandiella requirió los medios necesarios al Estado en este decreto judicial.

11:00 Ribadesella se vuelca 11:04 02/12/2025 11:04 02/12/2025 El Ayuntamiento de Ribadesella ha cedido a los militares desplazados desde León el polideportivo municipal, donde pasarán esta noche y previsiblemente la del martes. "Nos lo han pedido este mediodía mediante llamada telefónica y, aunque las formas no las consideramos adecuadas, estamos al servicio de la ciudadanía y les hemos proporcionado este espacio para que puedan dormir", señaló el alcalde de Ribadesella, Paulo García.

10:59 Con todo lo posible 11:00 02/12/2025 11:00 02/12/2025 La UME de León ha desplazado a Asturias nueve todoterrenos, cinco camiones, un autobús y otros vehículos como un camión isotérmico para su intendencia.

10:57 Recursos 10:58 02/12/2025 10:58 02/12/2025 Medio centenar de militares con numeroso equipamiento se trasladaron ayer a Ribadesella, a disposición de la Policía Nacional, para empezar este martes el drenaje de la laguna de la mina de Berbes, donde se sospecha que la mujer pudo ser arrojada junto a la bebé por Antonio da Silva en 1987.

10:55 Breve resumen del caso 10:57 02/12/2025 11:00 02/12/2025 La mujer, de origen asturiano, y su bebé desaparecieron en 1987 en Matadeón de los Oteros, en León, lugar en el que residía la familia, después de que ella interpusiera una denuncia por maltrato.

Desde entonces, los investigadores trataron de localizar sin éxito los cuerpos en las dos residencias propiedad del hombre, la de Matadeón de los Oteros, en 2017, y en la de Berbés, en 2018, poco antes de que el caso quedara archivado provisionalmente.

10:52 Por orden judicial 10:55 02/12/2025 10:55 02/12/2025 El rastreo se producirá después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón accediera hace unas semanas a reabrir el caso a petición de la Policía Nacional tras la localización en el interior de la balsa de dos vehículos.