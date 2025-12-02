Ojo con el contestador fantasma: La nueva estafa de InfoJobs te pide un WhatsApp para un empleo falso
InfoJobs nunca te pedirá que escribas a un número de móvil personal a través de WhatsApp
Si has recibido una llamada de un número de móvil que, a través de un contestador automático te invita a escribirles un WhatsApp para informarte de una "oportunidad de empleo de InfoJobs", cuelga de inmediato. Es una estafa.
El portal de empleo de InfoJobs ha confirmado a través de X (anteriormente Twitter), que se está suplantando su identidad con una nueva modalidad de fraude que busca enganchar a personas en búsqueda activa de trabajo.
Así funciona la estafa. Recibes una llamada a tu móvil de un número desconocido. Un mensaje grabado, que se presenta como si fuera InfoJobs, te insta a comunicarte por WhatsApp al mismo número de teléfono que te está llamando para obtener detalles de una supuesta oferta de trabajo.
InfoJobs ha sido tajante: ellos no son el remitente de esta llamada. El portal califica este método como una "estafa" y recuerda a los usuarios que el único camino para postularse a una oferta es a través de su web oficial o de su aplicación móvil.
Expertos en seguridad digital, como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), recomiendan extremar la precaución ante cualquier oferta de empleo que parezca demasiado buena o que utilice canales no oficiales para el contacto inicial.
Recuerda, para inscribirte a ofertas de trabajo en InfoJobs, SOLO puedes hacerlo desde la web o la app oficial. InfoJobs nunca te pedirá que escribas a un número de móvil personal a través de WhatsApp para recibir información sobre una oferta. Ten cuidado con llamadas o mensajes que te presionen a dar información personal o financiera de inmediato, o que te ofrezcan promesas de salarios poco realistas.