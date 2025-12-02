La superluna de diciembre que no verás igual hasta 2042 despide el año con un brillo histórico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El cielo de diciembre tiene reservado un espectáculo final que no se repetirá en décadas. La Luna llena de este mes, tradicionalmente conocida como la "Luna Fría", será mucho más que un simple plenilunio: es la Superluna más extrema y alta del ciclo que culmina el 2025, un evento astronómico de tal magnitud que los observadores no verán algo similar hasta el año 2042.

El fenómeno tendrá su punto máximo en la madrugada del 4 al 5 de diciembre, cuando nuestro satélite natural se acerque a la Tierra (perigeo) al mismo tiempo que alcanza su fase completa, haciendo que su disco parezca más grande y brillante de lo habitual.

El nombre de "Luna Fría" proviene de las tradiciones de los nativos americanos, que asociaban esta luna con la llegada inminente de las bajas temperaturas y el comienzo de las noches más largas del año.

Sin embargo, lo que hace a la de 2025 verdaderamente especial es su posición: La combinación de perigeo y el momento exacto de la luna llena la convierte en la más alta en el cielo del hemisferio norte de los próximos 17 años. Se encuentra muy cerca del solsticio de invierno, lo que maximiza la duración de la noche y, por ende, el tiempo que el satélite estará visible en todo su esplendor.