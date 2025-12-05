El alquiler se come el 51,8% del sueldo de los jóvenes en León

Emanciparse es un verbo difícil de conjugar para la juventud. Una aspiración que se complica en Castilla y León. Tan solo el 13,8% de jóvenes logra salir del hogar familiar antes de los 30 años, sobre el 15,2% a nivel estatal, según la encuesta del segundo semestre de 2024 del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud de Castilla y León.

«Es el peor dato desde que hacemos la encuesta, hace veinte años», señala la leonesa Sara Ámez, presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León. Los resultados fueron presentados este jueves junto al presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero.

La emancipación presentó un patrón claramente ascendente por edad: solo el 4,1% de las personas de 16 a 24 años residía fuera del hogar familiar, frente al 32,1% de la población de 25 a 29 años. Por otro lado, las diferencias de género continuaron siendo significativas: el 17,1% de las mujeres jóvenes estaban emancipadas, frente al 10,7% de los hombres.

El acceso a la vivienda es una de las principales trabas para la emancipación juvenil. El coste medio del alquiler alcanzaba los 395 euros mensuales, pero esta cifra no refleja la realidad del mercado. De hecho, si atendemos a la mediana, el alquiler se situaba en los 680 euros mensuales, lo que suponía un incremento del 10,4% respecto al año anterior. «La diferencia se explica porque algunos alquileres muy bajos en casos muy particulares (como viviendas antiguas o de protección social) reducen el promedio y hacen que la media sea más baja de lo que realmente cuesta », señala el Consejo de la Juventud.

«Exigimos medidas urgentes para acceder a la vivienda, regulando precios, con vivienda social y ayudas»

El alquiler de un piso puede comerse entre el 79,1%, en Segovia, y el 46,8%, en Zamora, del sueldo de una persona joven. La provincia de León ocupa el séptimo puesto: la juventud leonesa tiene que dedicar el 51,8% del salario medio al pago de una renta.

Si el piso es compartido, el alquiler se come el 24,1% de los jóvenes leoneses, una cifra que se eleva hasta el 28,3% en Valladolid y desciende al 20,7% en Zamora, mientras en Burgos, Soria y Ávila alcanza el 27% del salario medio el pago de un alquiler en colectivo.

Teóricamente, para la juventud de Castilla y León es más asequible pagar una vivienda nueva que el alquiler. En el caso de los leoneses, tendrían que desembolsar el 39,6% de su salario medio, la segunda cifra más baja después de Zamora, que sitúa este parámetro en el 36,2% del salario mediano.

«El salario mediano anual registró un incremento interanual del 13%, alcanzando los 13.344,19 euros. Sin embargo, también se observaron subidas en el precio del alquiler (10,9%) y la compraventa (4,1%) de la vivienda, lo que indica una clara falta de correspondencia entre ingresos y precios de mercado», señala la encuesta. Aceder a una vivienda en propiedad exigía el equivalente a 8,3 años de salario neto anual de una persona joven. «El problema es que los jóvenes no tienen capacidad de ahorro», subraya Sandra Ámez.

En el segundo semestre de 2024, una persona joven asalariada tenía que destinar de media el 61,2% de sus ingresos mensuales para alquilar una vivienda en solitario, proporción que ascendía al 82,7% en el grupo de edad de 16 a 24 años. Aceder a una vivienda en propiedad exigía el equivalente a 8,3 años de salario neto anual de una persona joven.

«Emanciparse es una posibilidad remota para la mayoría de las personas jóvenes», afirma Sandra Ámez

La edad media de la emancipación de la juventud de Castilla y León es de 30,4 años, «lo que viene a decir que los jóvenes se emancipan cuando ya no son jóvenes", comenta Sandra Ámez.

Por otro lado, la pobreza juvenil afecta al 30,9% de la población de Castilla y León, especialmente a las mujeres, que perciben un salario anual 1.833 euros inferior al de los hombres. El trabajo ya no es un factor de inclusión. Si el 47,1% de la juventud en paro está en riesgo de pobreza y exclusión, hasta un 21% de los jóvenes que tienen empleo también se encuentran en esta franja de vulnerabilidad debido a los bajos salarios y la temporalidad de los contratos.

El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, ha insistido en el imprescindible avance en la “inversión en juventud como eje de las políticas públicas para el desarrollo económico y social y el afrontamiento con éxito del reto demográfico”. Cabero ha hecho hincapié en la necesidad de garantizar el derecho a una vivienda como elemento necesario para la emancipación juvenil.

Por su parte, la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Sandra Ámez, ha afirmado que “emanciparse sigue siendo una posibilidad remota para la mayoría de las personas jóvenes”.

El elevado coste de la vivienda, la precariedad laboral y los salarios insuficientes conforman un escenario en el que construir un proyecto de vida autónomo “se convierte en una auténtica carrera de obstáculos”. Por ello, insiste en la necesidad de abordar la emancipación juvenil como un eje estructural de las políticas públicas, impulsando medidas decididas y sostenidas en el tiempo.

Coincidiendo con la presentación del informe del Observatorio de Emancipación, el Consejo de la Juventud de Castilla y León lanzó este jueves la campaña «El alquiler se come mi sueldo», con la que exige medidas urgentes que garanticen un acceso justo y asequible a la vivienda.

«Resulta imprescindible regular los precios del mercado, ampliar la oferta de alquiler social, reforzar las ayudas públicas y promover políticas que permitan a la juventud construir un proyecto de vida digno en nuestra Comunidad», señala la organización juvenil.

El Observatorio de Emancipación es una iniciativa del Consejo de la Juventud de España, en colaboración con el Consejo de la Juventud de Castilla y León. Su objetivo es analizar, desde una perspectiva cuantitativa y descriptiva, la situación de las personas jóvenes de Castilla y León en lo que respecta a empleo, educación y vivienda.