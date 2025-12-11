Diario de León recoge un accésit de los Cossío por el reportaje digital ‘Isabel Carrasco: 10 años del crimen’

Marco Romero, subdirector del Diario de León, recoge un accésit de los premios Francisco de Cossío por el reportaje 'Isabel Carrasco: 10 años del crimen'.RAMIRO

El reportaje multimedia Isabel Carrasco: 10 años del crimen de León de Diario de León ha sido galardonado con uno de los áccesit de los Premios de Periodismo Cossío de Castilla y León de la XXXIX edición. El jurado ha reconocido el trabajo coral de todas las áreas de Diario de León para producir su primer reportaje nativo digital sobre la efeméride de la muerte de la presidenta de la Diputación de León.

El trabajo premiado, presentado por el subdirector Marco Romero Godos, consiste en un trabajo exhaustivo y multimedia que fue publicado en mayo de 2024 en la edición digital de la cabecera con motivo del aniversario de uno de los episodios más impactantes en la historia reciente en España.

La aportación del trabajo que ha sido distinguido no solo revive los hechos acaecidos hace una década, sino que ofrece una radiografía rigurosa del asesinato de Isabel Carrasco y analiza sus repercusiones perdurables en la sociedad, la política y el periodismo local.

Toda la redacción del Diario de León se involucró en su elaboración, desde la investigación inicial hasta la producción de contenidos audiovisuales por parte del área fotográfica hasta el desarrollo digital del proyecto, demostrando un compromiso colectivo con la memoria histórica. Diez años después, este reportaje revela cómo su muerte no solo conmocionó a León, sino que dejó un legado de reflexión sobre la violencia, la polarización política y las dinámicas de poder en nuestra comunidad.

Los textos fueron elaborados por Miguel Á. Zamora, Ana Gaitero, Sergio C. Anuncibay, Ana Gil, Verónica Viñas, Maite Rabanillo, Cristina Fanjul, Pacho Rodríguez, Pilar Infiesta, José Espí y Marco Romero; y el vídeo por Ramiro López.

El corazón del reportaje es un extenso relato narrativo, estructurado en capítulos cronológicos y temáticos, que reconstruye con precisión el crimen que paralizó a la ciudad el 12 de mayo de 2014. Desde los antecedentes políticos de Carrasco hasta el impacto inmediato en la opinión pública, este texto se nutre de fuentes primarias, artículos de Diario de León, archivos judiciales y testimonios inéditos.

Otros premiados

Lucía Méndez es el Premio de Periodismo Francisco de Cossío a la trayectoria profesional. En la modalidad digital, recibe el premio José Ángel Gallego Vázquez, de Tribuna Valladolid, por «Serie Telerural», mientras la imagen de César Julio Manso Arroyo, «Procesión del Cristo de la Buena Muerte. Semana Santa de Zamora», vence en fotografía. En prensa, resulta premiado el conjunto de reportajes sobre Salud Mental de Alicia Calvo Olcese, publicados en El Mundo de Castilla y León. En radio, obtiene la distinción Raúl Rodríguez Cuadrado por Más de uno Castilla y León desde Valencia. Cómo están los castellanos y leoneses allí tras la Dana, emitido en Onda Cero. En televisión, el premio recae en el Documental «Matar a la presidenta» de Mónica Murciego Ugidos, de Televisión de Castilla y León. También recibieron accésit la SER Valladolid por Historias de la radio, con Carlos Flores y Martín Luna; y a J. Francisco Martín Fresneda de CyLTV por Vivir en guerra.