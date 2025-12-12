Prohibición de la cría o títulos de capacitación de los dueños: las propuestas de la UE para las mascotas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Unión Europea se prepara para un cambio de paradigma en la convivencia con los animales de compañía. Bajo el paraguas de la Estrategia "De la Granja a la Mesa" y las nuevas directivas de bienestar animal, se espera que para 2028 entren en vigor una serie de normativas que han sido calificadas por expertos y propietarios como "chocantes" por su nivel de intervención en el hogar.

Aquí te detallamos los puntos más polémicos de esta futura transición legal:

1. El fin de las razas "sufridoras" (Braquicefalia)

Una de las medidas más drásticas es la posible prohibición de la cría y comercialización de razas con características físicas que les causen dolor o problemas crónicos.

Los afectados: Perros como el Carlino (Pug), el Bulldog Francés o el Cavalier King Charles.

El motivo: La UE busca erradicar la cría selectiva que prioriza la estética sobre la salud (dificultades respiratorias, problemas oculares y malformaciones de columna).

2. "Espacio mínimo vital" por ley

Si tienes un hámster, un pájaro o un conejo, olvídate de las jaulas estándar de tienda. La nueva normativa impondría dimensiones mínimas obligatorias mucho mayores a las actuales.

El cambio: Se exigirá que los animales puedan desarrollar sus comportamientos naturales (volar distancias cortas, excavar túneles profundos o correr).

La sanción: El incumplimiento de estas medidas de espacio podría acarrear multas económicas considerables, equiparando el maltrato por espacio al maltrato físico.

3. Títulos de "Capacitación para Propietarios"

Al igual que ya ocurre en países como España con la Ley de Bienestar Animal, la UE pretende que para 2028 sea obligatorio un curso de formación gratuito y permanente para cualquier ciudadano que desee convivir con un perro o animal de especial cuidado. No bastará con querer al animal; habrá que demostrar que se conocen sus necesidades etológicas.

4. Prohibición de la venta en escaparates y tiendas físicas

Aunque ya es una realidad en algunos países miembros, la UE busca una prohibición total en todo el territorio de la venta de perros, gatos y hurones en tiendas.

"Los animales no son objetos de consumo por impulso. La venta deberá realizarse únicamente a través de criadores registrados o centros de adopción, previa entrevista", señalan fuentes comunitarias.

5. El "Pasaporte Genético" obligatorio

Para combatir el abandono y el comercio ilegal desde Europa del Este, se plantea que todas las mascotas tengan un perfil de ADN registrado vinculado al microchip. Esto permitiría rastrear no solo al dueño si el perro se pierde, sino identificar a los responsables de camadas abandonadas en contenedores o campos.

Expertos del sector veterinario advierten que estas normas podrían encarecer el coste de vida de las mascotas hasta en un 30%, debido a las exigencias de seguros obligatorios, revisiones de salud más estrictas y la adaptación de los hogares a los nuevos estándares de espacio.