Normas con lectura fácil en Familia

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Familia adaptará los proyectos de ley y las normas que pasen por Gobierno Abierto a lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual. La Ley de Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad ya está colgada en la página web de la Junta en lenguaje adaptado. La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Isabel Blanco, aprovechó ayer la presentación del documental Lo imposible se hará, de Plena Inclusión, para destacar la necesidad de accesibilidad universal y destacó el avanceque ha supuesto la aprobación de la Ley.