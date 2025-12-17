La vivienda invade las ayudas de Cáritas

«Es tiempo de solidaridad y compromiso». La directora de Cáritas de León, Aurora Baza presentó este martes la Campaña de Navidad 2025, activa desde el pasado 2 de diciembre con el lema Mientras haya personas, hay esperanza. Baza instó a la participación de toda la sociedad en una campaña que tienen como compromiso «para que las personas tengan dignidad, que no es una cuestión de suerte». Actividades de sensibilización en los colegios, sensibilización en las empresas y comercios, como la campaña Reyes con Corazón, en el que participan cinco empresas de León y el Ampa del colegio La Asunción y distintos comercios que se sumarán a lo largo de estos días con donativos y pegatinas en sus productos.

La mayor preocupación de Cáritas Diocesana de León estas Navidades son los problemas que tienen muchas familias para asumir el gasto del alquiler y los suministros de la vivienda.

«Esta campaña es una oportunidad para visibilizar las situaciones de pobreza y exclusión social que siguen muy presentes en la provincia», personas mayores en situación de soledad, infancia vulnerable, migrantes y personas sin hogar. En lo que va de año, Cáritas ha destinado ayudas por valor de 451.097,81 euros. De estas, el 25,06% están destinadas a alquiler, realquileres y alojamientos (113.031,51€). Y el 5,13% (21.339€) para suministros. «Hay familias que tienen una situación complicada. Tienen trabajo, pero el salario es muy justo y no les da para llegar a final de mes porque destinan un alto porcentaje a los gastos de la vivienda». De hecho, la organización ha dejado de recoger alimentos «porque en León ya nadie pasa hambre», para ocuparse principalmente del problema de la vivienda. Detectamos un aumento de los denominados ‘pisos patera’ en los que viven muchas personas para compartir los gastos».

Desde el programa de Personas sin Hogar, uno de los más representativos de esta realidad, Cáritas atendió en 2025 en León a 420 personas sin hogar, tanto en su sede como en los albergues de transeúntes de Cistierna y La Robla. El 20 % son mujeres, un perfil que aumenta ya que en 2024 el porcentaje fue del 18 %. «Los recursos que hay para mujeres son insuficientes. En el albergue hay seis plazas, pero hay mujeres que no quieren compartir espacio con los hombres y otras que no quieren que se conozca cuál es su situación». Desde Cáritas se alerta de la especial vulnerabilidad de las mujeres sin hogar y de la necesidad de seguir reforzando recursos y acompañamiento adaptados a esta realidad.

La colaboración con el tejido empresarial vuelve a ser una pieza clave de la campaña, a través de las iniciativas Reyes con Corazón, Empresas con Corazón y mercadillos navideños. Reyes con Corazón

Reyes con Corazón es un proyecto que garantiza que los niños y niñas acompañados por Cáritas puedan recibir un regalo de Reyes, defendiendo su derecho a la ilusión y al juego. Este año participan en ella alrededor de cien niños y niñas de las ludotecas, parroquias, casas de acogida y atención primaria y la colaboración de Hijolusa, HP, Kids&Us, Mayton y Legumbres Luengo.

Empresas con Corazón es una iniciativa que invita a comercios y establecimientos a colaborar mediante donaciones solidarias vinculadas a la venta de productos identificados o destinando a Cáritas un porcentaje de la recaudación de uno o varios días. Panaderías Flecha, Óptica Europa, Supermercados Leclerc o León Termal son algunos de ellos establecimientos que colaboran en esta propuesta. Además, el artista y tatuador Gerardo Santos de @suburbana ha participado un año más diseñando los materiales destinados a los colegios y una bolsa solidaria con el lema de campaña, a disposición en nuestra sede con un precio de 5 euros.

La entidad también cuenta con presencia en muppis y espacios municipales, cine solidari o subastas y conciertos solidarios.