El veneno del algoritmo

Jon Kabat-Zinn (Nueva York, 1944), considerado el padre de la meditación de atención plena, popularizada como «mindfulness», sostiene que los algoritmos son comparables a un «veneno» para la consciencia humana y recomienda que los padres presten atención a lo que están causando en sus hijos.

«Los algoritmos que impulsan las redes sociales son tóxicos, son como un veneno», afirma el doctor en biología molecular e investigador, quien en 1979 creó en la Universidad de Massachusetts (Estados Unidos) un programa basado en la meditación (de raíz budista, pero presentada de forma laica y científica) para la reducción del estrés en el ámbito de la medicina y la psicología clínica. Desde entonces más de cuatro décadas de investigaciones han demostrado el impacto positivo de la meditación de atención plena en afecciones médicas somáticas como psíquicas, así como en la gestión del dolor, lo que llevó a hospitales, universidades y sistemas de salud de todo el mundo a adoptarla.

Controles

En el periodo actual —de cambios ultrarrápidos, de crisis que se suceden unas a otras y de confusión general— el investigador recomienda a los padres: «Controlen el uso que sus hijos hacen de sus teléfonos para que puedan hacer ciertas cosas, como comunicarse con sus amigos, pero que haya otras cosas que no puedan hacer». Esta recomendación tiene una relevancia particular en momentos en que gran parte del mundo entrará en breve en un periodo vacacional por las festividades de fin de año, en el que niños y jóvenes estudiantes tendrán más tiempo a su disposición.

El fundador del ‘mindfulness’ sugiere hacer en casa lo mismo que ya se hace en miles de aulas en todo el mundo y que consiste en guardar los teléfonos o dejarlos guardados, y tomarse unos minutos para mirarse a si mismos, observar sus cuerpos y sentir el momento presente. Recuerda que el teléfono móvil es un invento muy reciente, pero que en poco tiempo ha cambiado incluso la postura de las personas. «Ahora todo el mundo va por ahí así», dice, encorvando la espalda al imitar la postura que se suele adoptar cuando se mira la pantalla de móvil. Sin embargo, asegura que es posible ser «consciente» de las veces en que uno tiene el pensamiento y luego el reflejo de consultar su móvil, que afirma es algo que puede repetirse hasta 250 veces al día, cifra de vértigo.