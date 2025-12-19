Navidad León 2025: la lista de regalos definitiva para toda la familia

El mejor regalo de estas navidades es compartir el tiempo con los demás.PIXABAY

Hay regalos estrella y regalos con alma. Lejos del consumismo de estas fechas, agradecer con un detalle es una manera de dar importancia a las relaciones personales. Y el precio es lo de menos, lo que cuenta es el valor del gesto.

El presupuesto medio para regalos por hogar en España se situará estas Navidades en 462,20 euros, 37,50 euros menos que el pasado año, según el informe ‘Las tendencias de consumo en las Navidades 2025’, publicado por Sensormatic Solutions, la marca de Johnson Controls para soluciones retail. Será el sábado 3 de enero el día en el que se espera que haya una mayor afluencia de personas a las tiendas, en busca del regalo perfecto de última hora. El mercado ofrece productos para todos los gustos y bolsillos.

Elegir el regalo perfecto no siempre es fácil. Profesionales del sector de León hacen sus propuestas en estas páginas con un amplio abanico de ideas pensadas para todos los gustos y aficiones. Además de los tecnológicos, que son los más buscados, los obsequios se piensan y se personalizan. Los juegos de mesa están de moda, como la lectura de libros en papel, el consumo de alimentos procedentes de comercio justo, un buen vino de la tierra, los detalles a buen precio para los más deportistas o una sorpresa de última hora para una ruta por los mercadillos navideños del centro de Europa.