Navidad León 2025: la lista de regalos definitiva para toda la familia
Regalos. No hay que gastar mucho para sorprender. El desembolso medio en España en regalos en Navidad es de 462 euros. Lejos del consumismo, la importancia del agradecimiento no se mide por el precio, sino por el valor del gesto
Hay regalos estrella y regalos con alma. Lejos del consumismo de estas fechas, agradecer con un detalle es una manera de dar importancia a las relaciones personales. Y el precio es lo de menos, lo que cuenta es el valor del gesto.
El presupuesto medio para regalos por hogar en España se situará estas Navidades en 462,20 euros, 37,50 euros menos que el pasado año, según el informe ‘Las tendencias de consumo en las Navidades 2025’, publicado por Sensormatic Solutions, la marca de Johnson Controls para soluciones retail. Será el sábado 3 de enero el día en el que se espera que haya una mayor afluencia de personas a las tiendas, en busca del regalo perfecto de última hora. El mercado ofrece productos para todos los gustos y bolsillos.
Elegir el regalo perfecto no siempre es fácil. Profesionales del sector de León hacen sus propuestas en estas páginas con un amplio abanico de ideas pensadas para todos los gustos y aficiones. Además de los tecnológicos, que son los más buscados, los obsequios se piensan y se personalizan. Los juegos de mesa están de moda, como la lectura de libros en papel, el consumo de alimentos procedentes de comercio justo, un buen vino de la tierra, los detalles a buen precio para los más deportistas o una sorpresa de última hora para una ruta por los mercadillos navideños del centro de Europa.
Cesta de productos de comercio justo
Por 40 euros en Equitania, una cesta variada de comercio jutso con caramelos, chocolates, infusiones y mermeladas ecológicas.
Tres libros para pensar y disfrutar
’La escuela poética de Nueva York’, de John Ashbery, Frank O’Hara, Bárbara Guest, Kennerth Koch y James Schuyler; ‘Cartas de Suecia y Finlandia’, de Begoña Martín Lara; y ‘Ritos privados’, de Julia Armafield, son las recomendaciones de Magali Labarda. Entre 20 y 30 euros.
Juegos de mesa
Nivel 13 selecciona los juegos de mesa. Pelusas, Smart 10, LA Cuenta. Azul mini, Exploding, Tic Tac Tumba, Polilla Tramposa, Hitser y Quick Stop. Entre 14 y 25 euros.
Perfumes, la esencia personal
Para los que conocen muy bien el gusto de la persona a la que van a regalar, el perfume es una opción que no falla y es bien recibida. De todos los precios.
Un buen vino
Para las celebraciones familiares no puede faltar un buen vino en la mesa. Los vinos de León son una buena opción para quedar bien y disfrutar de la gastronomía entre amigos.
Viaje a Europa Central
Un billete de avión para los destinos con los mercadillos navideños más emblemáticos a Praga, o Viena. Hay ofertas desde 300 euros.
Clair Obscur: Expedition 33
Es el número 1 de ventas de videojuegos en estas Navidades. Se ha llevado el premio a mejor juego del año en The Game Awards 2025.
Inscripción para la San Silvestre
Un regalo diferente para acabar el año con un buen propósito y disfrutar en familia. En León es el día 28 y el dorsal entre 2 y 14 euros.
Vuelve el vinilo
Los vinilos están de moda y un tocadiscos, puede ser una buena opción de regalo para los amantes de lo vintage. En el Corte Inglés los hay a partir de 60 euros.
Para las mascotas de la familia
Las mascotas de la familia, también merecen un regalo. Una cama calentita para el invierno es una buena opción de todos los precios.
Para los más deportistas
Gorros, guantes o buff, detalles que siempre agradecerán los deportistas, sobre todo si son de diseño, y que tienen un precio entre 5 y 20 euros.