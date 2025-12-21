Culmina la primera visita pastoral del obispo de León en Valencia de Don Juan

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, cumplió el viernes su quinto año de ministerio episcopal en León, que coincide con el fin de su periplo por la diócesis. La Visita Pastoral comenzó en la Catedral el día 23 de abril de 2023 y tras más de cien jornadas dedicadas a recorrer las 757 parroquias de los seis arciprestazgos será clausurada este domingo día 21 a las 17 horas en la Parroquia de San Pedro Apóstol de Valencia de Don Juan.

Por la mañana será recibido por los fieles en las parroquias de Cabreros del Río y Fresno de la Vega. Con este recorrido completa su viaje por el Arciprestazgo Bajo Esla-Páramo.

La visita pastoral del obispo de León por los arziprestazgos de la diócesis ha estado marcada por encuentros con todas las comunidades parroquiales, y también en colegios, residencias de personas mayores, instituciones, así como por gestos públicos como la bendición de algún renovado espacio público.