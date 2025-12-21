Publicado por roberto.gonzalez.quevedo Creado: Actualizado:

Piteas fuera’l primeiru de los naveganes ya mercaderes que contóu cousas de Thule, tierra onde, dicía, el sol nun marcha pol branu ya hai siempres un l.lume bril.lante, fayendo alusión al misteriosu sol de media nueite. Escribíu Piteas una obra chamada “Sobre l’océanu”, que se perdíu, anque tuviera tanta fama que fonon muitos los escritores posteriores que la l.leenon ya apurrienon las cousas que Piteas contara de la isla de Thule. Seguramente buscaba Piteas minerales como l’estañu. Según se l.leía naquel.la sua obra, la xente de Thule vivía de pañar yerbas ya frutos en xeneral, mientras como bébora principal tenían l’augua cono miel.

El periplu de Piteas yera tan aquel.lu que daquel.la dalguos escritores que comentanon la obra de Piteas dicían que tou fuera un inventu, pero outros sí creyenon no navegante ya quixenon asitiare ónde s’atopaba esautamente aquel.la isla de Thule, chena de l.leendas. Entovía agora nun sabemos qué yera Thule: pa dalgunos yera Escandinavia, pa outros una isla del Árticu ya outras hipótesis dicen qu’Islandia ou una tierra báltica. Dalgunos puxenon esta nación de pantasía na xelada Groenlandia. De lu que nun hai dulda denguna yía de que Thule pasóu a sere una referencia cuasi mítica del mundu nórdicu, chenu de nublina ya de friura romántica. Nas hestorias del “Capítán Truenu”, Thule yera un reinu gobernáu por Sigrid, un reinu con un réxime paternalista ya más bien autoritariu, de manera qu’a los miembros del Parlamentu de la isla nomábalos un Consechu de Viechos, que yeran los que guardaban los saberes de la tradición. Sigrid, la novia namorada del Capitán Truenu, paecía disfrutar del sou amor platónicu cuando, muitas veces, abandonaba’l tronu pa dir de compañera del héroe. Tenía el.la una vida muitu dual. Nun terminaba de casase cono capitán, que paecía poucu interesáu en sere rei ya esto plantegaba dalgún aspeutu complicáu pa la moral coleutiva d’aquel.los anos. Estos conflictos de xacer moral plantegábanse nos outros cuentos que daquel.la l.leía la xente moza, con protagonistas como Carpanta, Doña Urraca ou Tom ya Jerry. El cantautor Jaume Sisa recochíu nuna canción xenial a la xente de los comics daquel.la, invitándolos a pasar a la sua casa (“Oh, benvinguts, passeu, passeu”). Ya unu de los invitaos yera’l Capitán Trueno, que tenía aquel.la novia tan especial, con deguechos d’ouru: Sigrid, reina de Thule, que taba namorada d’aquel héroe. Que yera tamién el nuesu rival, porque nós tábamos namoraos d’aquel.la guapísima reina que de las nublinas árticas baxaba a outros escenarios esóticos onde repul.lecían la pantasía ya la utopía.