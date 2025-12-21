La Universidad de León traslada sus condolencias por el fallecimiento en accidente de uno de sus estudiantes en Trobajo del Cerecedo

Los servicios de emergencia en el lugar del accidente ocurrido en la tarde de ayer.VIRGINIA MORÁN

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Universidad de León trasladó hoy sus condolencias por el fallecimiento de un estudiante de cuarto de Ingeniería Agraria y Forestal, en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este sábado en las cercanías de León.

El joven, de 21 años, perdió la vida tras perder el control de su vehículo en el acceso a la ronda LE-30 de la capital leonesa.

El fallecido cursaba cuarto curso del grado en Ingeniería Agraria con mención en Ingeniería Rural y era una persona “muy participativa y comprometida con la vida académica de la Escuela, desde donde recuerdan como siempre estaba dispuesta a colaborar en todas las iniciativas y actividades”, asegura la ULE en un comunicado. “Su ilusión, ganas de sumar y disposición para ayudar dejan una huella profunda en quienes lo conocieron”, añade.

“La Universidad de León traslada su más sentido pésame a su familia, amistades y a todos los compañeros y compañeras de la Escuela, acompañándolos en estos momentos de dolor y sumándose al luto compartido por toda la comunidad universitaria”, concluye.