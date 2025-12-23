Tócate las tetas contra el cáncer

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

Aida Pérez, diseñadora creativa de Bilbao, atravesaba una época de incertidumbre vital agravada por su preocupación por dos personas cercanas diagnosticadas con cáncer de mama. El mundo parecía haberse detenido, pero algo dentro de ella le decía que no podía quedarse de brazos cruzados. «Sentí que tenía que hacer algo", recuerda.

Una noche lo vio claro en su cabeza y nació el germen de 'Tócate las Tetas', una colección de moda solidaria para impulsar la autoexploración mamaria. Para hacerla realidad, se unió a Beatriz López, consultora de marketing digital y amiga desde hace años. Juntas han creado una colección que representa a todas las mujeres a través de prendas y objetos con circunferencias concéntricas que «homenajean a todas las tetas que se han perdido", con la esperanza de que cada vez sean menos.

Pero la sensibilidad respecto a una enfermedad cada vez más frecuente ya había aparecido antes en su vida. «En 2022 ya había hecho una gráfica con 12 pechos distintos, uno por cada mes del año, para recordar a todas las personas la importancia de palparse y cuidarse, sin vergüenza ni miedo", explica Aida. Ahora quería que un mensaje tan necesario saliera de las paredes de su estudio, que se vistiera, se tocara y se convirtiera en algo tangible para acompañar el día a día. Sudaderas y camisetas Beatriz no dudó en unirse al proyecto, que incluye sudaderas, camisetas, bolsas de tela, botellas reutilizables, cojines, delantales y prendas infantiles, desde las tallas más pequeñas hasta las más grandes y en versión unisex. «¡No hay excusa! Todo el mundo puede encontrar algo para colaborar con la causa. Además, todas las prendas pueden personalizarse con nombres o mensajes, o puede cambiarse la gráfica de lugar. Y ninguna lleva logos: la protagonista es la causa, no la marca", recalca Aida.

Además de concienciar a mujeres y hombres —"el porcentaje masculino es mínimo, pero también hay casos y muchos no lo saben"-, la colección tendrá un impacto social directo: el 75% de los beneficios se donará a asociaciones contra el cáncer, en este caso en Vizcaya. «El resto se destina a sufragar los gastos de la campaña. Con las donaciones queremos ayudar a seguir acompañando, investigando y transformando la vida de muchas personas", señalan Aida y Beatriz. Los diseños están inspirados en «la fuerza de todas esas mujeres que han pasado por esta realidad.