La cena de Nochebuena abre los menús especiales del comedor social de la Asociación Leonesa de Caridad

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Asociación Leonesa de Caridad, a través de su comedor social, ofrecerá menús especiales los días festivos de esta Navidad, concretamente en los servicios de cena de Nochebuena y Nochevieja y en los de comida de Navidad, Año Nuevo y Reyes.

Al igual que en años anteriores, Asleca quiere compartir con los usuarios del comedor social un menú “especial y festivo” para celebrar con ellos la Navidad y acompañar “en estas fiestas familiares a las personas sin recursos y en situación de soledad”. Por ello, ofrecerá varios centenares de estos servicios especiales a “las aproximadamente 150 personas que acuden”, una cifra que “ha subido bastante desde el año pasado”.

El comedor social estará atendido, como es habitual, por personas voluntarias y por las Hermanas de la Caridad y mantendrá su horario habitual, de forma que a las 9 de la mañana comenzará el servicio de desayunos, a las 12.30 horas comenzará el servicio de comidas y a las 20 horas, el de cenas.

La celebración hoy de la Nochebuena comenzará a las 18 horas con una misa del gallo, tras lo que se celebrará una convivencia para, a partir de las 20 horas servir la cena, que está compuesta por langostinos y canapés como entrantes, sopa de cocido con fideos de primer plato y merluza a la romana con guarnición de verduras y patata horneada de segundo. El postre estará compuesto de naranjas y dulces de Navidad, todo ello regado con sidra y refrescos, así como café.

Para la comida de Navidad, mañana se servirá como entrante un salpicón de marisco, mientras que la sopa de marisco será el primer plato y el cordero lechal al horno con guarnición de setas y patatas el segundo. La comida finalizará con plátano o yogur y dulces de Navidad para el postre, todo ello también regado con sidra, refrescos y café.

La propuesta de Asleca para la cena de Nochevieja contará con canapés y brocheta de jamón y queso como entremeses, sopa de marisco como primer plato y bacalao rebozado con pisto como segundo, mientras que para el postre se servirán uUvas y dulces de Navidad, todo ello regado con sidra, refrescos y café.

El primer día del próximo año, con motivo de la comida de Año Nuevo, los usuarios del comedor social podrán degustar almejas a la marinera de entrante, sopa de cocido de primer plato, pollo al horno con patatas de segundo y frutas variadas y dulces de Navidad de postre, todo ello regado con sidra y refrescos, además de café.

Los menús especiales de Navidad de Asleca finalizarán el 6 de enero con la comida de Reyes, cuando se servirán entremeses -embutido y queso-, menestra de primer plato, costilla al horno con patatas de segundo y frutas variadas y dulces de Navidad de postre, todo ello regado con sidra y refrescos, así como café.

Asleca

La Asociación Leonesa de Caridad es una institución de carácter benéfico creada en el año 1906 con el objetivo de socorrer a las personas en situación de necesidad y cubrir sus necesidades básicas de alimentación e higiene. Tiene su sede en la Casona de Puerta Obispos, está regida por la Comunidad de las Hijas de la Caridad y cuenta con la colaboración inestimable de cerca de cien personas voluntarias.

Asleca se creó en noviembre de 1906 a iniciativa de un grupo de prohombres de la ciudad de León para “el mejoramiento de las condiciones en que vive actualmente la clase pobre del término municipal de León, elevando su nivel moral por cuantos medios estén a su alcance y socorriéndoles en la forma y condiciones que estimen oportunas”. En 1907 abrió sus puertas su comedor de caridad en la Casa de los Cabero, en la plaza de Puerta Obispo, actual sede de la entidad, a cargo de la compañía de la Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

Asleca nació hace 119 años para atender a las personas transeúntes de la ciudad de León y su alfoz y hoy extiende su caridad a los cuatro puntos cardinales, habida cuenta de que más de la mitad de los usuarios que atiende son extranjeros. Además, en el último año, el número de usuarios del comedor social aumentó casi un 30 por ciento y solo el servicio de comida registra una media de 120 comensales diarios.