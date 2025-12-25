Alerta: el falso aviso de la DGT para que pagues una multa vía SMS

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico ha vuelto a encender todas las alarmas ante una oleada masiva de mensajes de texto que buscan vaciar las cuentas bancarias de los conductores más desprevenidos. Esta sofisticada campaña de fraude digital utiliza la urgencia y el miedo como motor principal para que las víctimas pinchen en un enlace malicioso sin detenerse a pensar. El mensaje suele advertir sobre una supuesta infracción de tráfico que debe abonarse en un plazo máximo de 24 horas, amenazando con un incremento inmediato de la cuantía si no se realiza el pago a través de la plataforma que adjuntan.

El engaño es tan efectivo porque los estafadores han perfeccionado el diseño de sus portales web para que sean visualmente idénticos a la sede electrónica oficial de la administración. Una vez que el usuario accede al enlace, se encuentra con un formulario profesional donde se le solicitan sus datos personales y los números de su tarjeta de crédito bajo la apariencia de un trámite rutinario. Sin embargo, detrás de esa interfaz impecable no se encuentra ningún organismo público, sino una red de criminales que capturan la información en tiempo real para realizar cargos fraudulentos o vender los datos en el mercado negro.

Ante esta situación, las autoridades recuerdan que la única forma en la que un ciudadano recibirá una notificación de sanción es a través de correo certificado en su domicilio o mediante la Dirección Electrónica Vial en caso de estar dado de alta. La administración nunca utiliza sistemas de mensajería instantánea ni correos electrónicos para solicitar pagos directos o datos bancarios. Es fundamental desconfiar de cualquier comunicación que presione al usuario para tomar una decisión rápida y, sobre todo, evitar pinchar en enlaces que provengan de números de teléfono desconocidos o con dominios web sospechosos.

Para mantener la seguridad al volante de tu vida digital, la mejor herramienta sigue siendo la aplicación oficial miDGT, donde se pueden consultar de forma gratuita y segura todas las sanciones reales vinculadas al carné o al vehículo. Ignorar estos mensajes y borrarlos de inmediato es la maniobra más inteligente para no caer en una trampa que, a diferencia de una multa real, no tiene posibilidad de recurso ni devolución si el dinero llega a manos de los estafadores.