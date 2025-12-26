El tiempo en 2026 será fresco y lluvioso, según el experto leonés Francisco Alonso

Francisco Alonso con la portada de su calendario, una imagen que solo altera el número del año.marciano pérez

Fresco y lluvioso, con heladas que se prolongarán hasta abril y un verano breve por el eclipse de Sol total que se producirá el 12 de agosto. El otoño será lluvioso y anticipará el invierno. Y la nieve puede despedir el año en diciembre.

Es la previsión del tiempo para 2026 del calendario San Jorge del arquitecto leonés Francisco Alonso, que elabora «con datos de astronomía, experiencia agrícola y tradición rural» y está inspirado en la experiencia agrícola de María Thun, que seguía el ritmo zodiacal de la Luna.

«Ella me incitó y motivó como arquitecto a observar el momento idóneo para la puesta en obra de los materiales y esa fué idea germinal del calendario», explica Alonso, retirado en su pueblo natal de San Esteban de Nogales, desde donde sigue los ritmos de la naturaleza.

Sus padres y abuelos, las «buenas gentes de la ruralidad», la asociación GEA, dedicada a divulgar la geobiología como herramienta agrícola y constructiva, los precursos y practicantes de la agricultura biodinámica, el mito griego de Xorge, «cultivador de Gea, que conociendo las energías del dragón, encuentra fortuna en el laboreo, emoción en el cultivo y felicidad en la recolección» y el propio Sol, son las fuentes de los saberes que contiene el calendario de Paco Alonso.

Cada mes se encabeza con un refrán y en su desarrollo incluye un breve resumen de la tendencia del clima, los consejos para los cultivos con luna ascendente y luna descendente, los días señalados para la siembra de los productos más comunes, como el ajo y otros bulbos que aconseja plantar entre el 9 y el 11 de enero y los que son favorables para hacer pan y fermentados.

También incluye los días alterados en los que se aconseja evitar el laboreo (el 29 en el mes de enero) y las terapias que favorecen la posición del Sol, al igual que sabias recomendaciones para prevenir hongos y fuegos bacterianos o cómo realizar tareas como la poda.

El año comienza «revuelto y templado con lluvias» y en la segunda quincena de enero se avista «frío de aguanieve». Febrero arranca «frío y luminoso» y se cierra «revuelto con varios eclipses y heladas». Las heladas darán paso a días luminosos en marzo, que seguirá «frío con lluvias».

Abril, que abre con el refrán «aguas y espigas mil», el frío y los días claros marcan los primeros días y las heladas que se prevén en la segunda quincena aconsejan retrasar las podas. Terminará con lluvias.

Este mes es época de trabajo en el huerto, «ya es tiempo para todos los laboreos», y especialmente propicio para el trasplante de raíces y para la siembra de muchos cultuvos como los fréjoles o habas, todos los de hojas, el lino, las flores y alcachofas, las raíces como la remolacha, las patatas y las zanahorias y también los garbanzos.

Mayo «seguirá fresco, húmedo y terreo» y el calendario apunta que los días 25, 26 y 27 serán «días serenos para preparar la tierra y laboreos de plantas de raíz». En junio, se anticipa el verano con luz y calor, aunque al final del mes refrescará. «Es tiempo de recoger plantas medicinales antes del solsticio en las mañanas claras», apunta.

Julio será un mes de verano inestable y a finales también refrescará y agosto empezará fresco y será revuelto por influencia del eclipse total de Sol del día 12. A finales de mes se atosban tormentas.

Septiembre adelantará el invierno con lluvias, pero habrá veranillo de San Miguel porque la Luna va a estar en Aries, indica el almanaque. Es tiempo de recolectar frutos y elaborar envasados y colocarlos en sitios «sanos». Octubre también viene terreo con humedad y «se irá haciendo invernal». Hay que seguir llenando la despensa con lo recolectado y también es tiempo de talar madera para construcción de interiores o trasplantar las verduras de invierno.

Noviembre fresco y húmedo y traerá aguanieve a finales. Este mes es tiempo de siembra de ajos y otros cereales, aunque hay que evitar laboreos los días 5 y 25.

Diciembre sorprenderá por sus temperaturas templadas en el inicio y por Navidad «algún temporal traerá aguanieve para despedir el año». Son días propicios para la tala de madera para la construcción y laboreos para desenraizar.

El calendario de San Jorge es una autoedición de Francisco Alonso y se vende en formato papel en las librerías de León. «El mito griego de Xorge, el cultivador de la tierra, se celebra en primavera con la llegada del dragón que trae la fertilidad a la tierra. Es patrón simbólico de los agricultores», señala el autor. El 23 de abril, día tan señalado para las letras y fiesta de Castilla y León y Castilla-La Mancha, coincide con Aquileo, patrón de las emociones, y Fortunato, patrón de los hallazgos.