Belén en un carro chillón de Villar del Monte

La Casa del Horno, sede del Museo del Encaje de Castilla y León en Cabrera.P. COLLADO VILLOLDO

Los Reyes Magos de Oriente ya están en camino por Cabrera. En Villar del Monte, después de la Navidad, se aproximan al portal del Belén instalado en un carro chillón, tradicional de esta tierra, que se conserva en la Casa del Horno del Museo del Encaje, en una sala dedicada a la cultura tradicional.

La tradición belenista se recupera en este pueblo de la mano de la Asociación Cultural Vida, Costumbres y Tradiciones. «Somos belenistas de toda la vida y en Villar siempre hubo belenes en la iglesia y en algunas casas particulares», señala Nati Villoldo, directora del Museo del Encaje de Castilla y León.

Belenes y motivos navideños realizados en bolillos son expuestos en la sala dedicada al encaje histórico y artístico del museo, en la que es su segunda sede en este pueblo de Cabrera Alta.

Pero aún hay más. Purificación Collado ha heredado la afición belenística de la familia y cada año viste la biblioteca de la sede de la asociación cultural y oficina de turismo con el Belén realizado con figuras de Playmobil, un clásico de los juegos de varias generaciones que cobra vida en estas fechas con piezas navideñas como los Reyes Magos con los camellos cargados de regalos, el palacio de Herodes y legiones de romanos, sin faltar la granja y la huerta, o utensilios de las artesanías textiles como telares y ruecas.

En la planta baja de este edificio restaurado que se usa como oficina de turismo está el belén realizado con piezas elaboradas en cerámica con el sello personal de una artesana leonesa. Las ovejitas y las figuras del nacimiento que Pilar Tirados realiza en su taller de Coladilla tienen una gran demanda entre la afición belenística y en Villar del Monte el nacimiento crece cada año con nuevos personajes.

En el pueblo vecino de Valdavido, en el Centro de Cultura Tradicional de Cabrera, se puede ver el Belén Napolitano en el hueco de un antiguo horno restaurado, dentro de la sala que se dedicará a los juegos tradicionales.

Los belenes se pueden visitar hasta el día 1 de enero de 2026 con cita previa en el número de teléfono 639 796 035. Ya están solicitadas visitas de Truchas, Truchillas y vecinos de otros pueblos de Cabrera.

Villar del Monte mantiene el pálpito y la luz de la Navidad y este año recupera la celebración de San Esteban, el santo titular de su iglesia y patrón, en su día propio, que es el 26 de diciembre. Hay misa en la iglesia y chocolatada en la casa de La Portilla.

La nieve que cayó hace unos días completó la estampa navideña. El frío es un habitante inseparable en este pueblo y el mismo día de Navidad volvió a nevar.