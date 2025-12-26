La Junta implantará en 2026 un programa de formación específica para empleados públicos dedicados a la prevención y extinción de incendios forestales

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Consejería de la Presidencia publica hoy, en el Boletín Oficial de la Comunidad, el Plan de Formación y Aprendizaje de la ECLAP para el año 2026. Dentro de las novedades destaca la creación y gestión de un área específica de formación dirigida a empleados públicos que realicen funciones de prevención y extinción de incendios forestales. Las diferentes acciones formativas dentro de esta área serán definidas por la ECLAP en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, así como con el Centro para la Defensa Contra el Fuego de León.

La formación estará orientada a la actualización continua de estos empleados públicos, incorporando contenidos relacionados con herramientas tecnológicas y sistemas de información geográfica, esenciales para el desempeño del operativo.

En palabras del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, “la formación continua de los empleados públicos es clave para ofrecer un servicio público eficiente e innovador a la sociedad, que es, en definitiva, nuestra razón de ser como organización”. "Esta formación viene a reforzar y actualizar el excelente trabajo que realizan los profesionales, incorporando nuevas herramientas y conocimientos que les ayuden en su labor diaria frente a los incendios forestales”.

Por otro lado, y también en el área de novedades, la ECLAP emprenderá el diagnóstico, la formación y la certificación en competencias digitales de los empleados públicos de la Administración General, de acuerdo con el Decreto 19/2025 de 18 de diciembre por el que se regula dicho certificado.

El objetivo de este nuevo sistema es el de seguir modernizando la Administración autonómica y adaptarla a las necesidades del mundo actual, contribuyendo a una prestación de servicios públicos más ágil, eficaz y cercana a la ciudadanía. Dicha certificación tendrá incidencia directa en ámbitos clave como el acceso al teletrabajo de los empleados públicos, la carrera profesional horizontal y los concursos de méritos para la provisión de puestos, convirtiendo la formación en nuevas tecnologías en un importante incentivo profesional para los empleados públicos.

Asimismo, dentro del ámbito digital, la ECLAP realizará convocatorias específicas para cursos sobre ciberseguridad, inteligencia artificial aplicada a la administración y herramientas colaborativas que permitirán a los empleados públicos trabajar juntos de manera más sencilla y rápida, compartiendo documentos y comunicándose en espacios comunes en la nube, como si estuvieran en la misma oficina, aunque cada uno esté en un lugar distinto.

Por último, la Escuela impulsará, mediante un programa específico, los llamados Cursos MOOC (siglas en inglés de Cursos Masivos Abiertos en Línea). Esta novedosa metodología de aprendizaje propiciará la autonomía del alumnado y el trabajo colaborativo, a través de la organización de foros en internet para el debate de temas de interés y para la resolución de dudas, esencialmente entre los propios alumnos, dinamizados por especialistas en las materias.

Al margen de estas novedades, la ECLAP seguirá impulsando acciones formativas relacionadas con el lenguaje claro, la comunicación eficaz con los ciudadanos, los idiomas, o la prevención de riesgos laborales. Del mismo modo, se incrementarán los cursos y seminarios sobre bienestar emocional, y también sobre igualdad entre hombres y mujeres. Como en convocatorias anteriores, en todas las acciones formativas se reservará, al menos, una plaza a personas con discapacidad.

Las 485 propuestas recibidas a través del buzón online de la ECLAP, estrenado en 2024, denotan el gran interés de los empleados públicos, tanto por involucrarse en la mejora de la formación como por identificar márgenes de mejora en las diferentes áreas de responsabilidad, para así poder mejorar día a día en su desempeño profesional. De hecho, el número de propuestas se ha incrementado en un 34 % respecto a las recibidas en 2024.

González Gago ha señalado que “este Plan de Formación refleja el compromiso firme de la Junta de Castilla y León con unos empleados públicos mejor preparados, más motivados y con las herramientas necesarias para responder a los retos actuales y futuros, siempre con el objetivo último de ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía”.

En 2025, la valoración media de las acciones formativas de la ECLAP ha superado la nota de 4,3 sobre 5, en la misma línea que en los últimos años. Durante este año, la Escuela ha desarrollado 1.179 acciones formativas, un 29 por ciento más que en 2024, y ha ofertado casi 50.000 plazas, un 28 por ciento más que en ese año.

En cuanto a los soportes de información, la página web de la ECLAP supera ya las 940.000 visitas, y el Canal Podcast ECLAP supera las 94.000 escuchas. Este Canal, que recibió el premio NovaGob a la Excelencia en 2022, permite difundir los contenidos de la Escuela en formato de audio, reforzando la accesibilidad de la formación. Por su parte, el Blog de la ECLAP acumula más de 11.200 suscriptores que desean estar al día de todas las noticias y acciones formativas desarrolladas por la Escuela.

Por último, el Portal de Gestión del Conocimiento de la ECLAP, que facilita el acceso a los contenidos formativos para los empleados públicos y cualquier otra persona interesada en ampliar sus conocimientos, acumula casi 168.000 visitas. Gracias a este Portal, la ECLAP fue reconocida en marzo de 2025 como la mejor institución digital en los X Premios Transformación Digital otorgados por la revista Castilla y León Económica.