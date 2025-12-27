La Asociación Leonesa de Astronomía invita a ver las estrellas en San Marcos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Leonesa de Astronomía ha programado una observación astronómica nocturna con la colaboración del Ayuntamiento de León para este sábado 27 de diciembre, desde la plaza de San Marcos. Esta actividad se encuadra en el programa conmemorativo del 40 aniversario de la asociación, fundada el 25 de octubre de 1985. Comenzará a las 19.00 horas con una duración aproximada de dos horas, con asistencia gratuita. Su objetivo es acercar el universo al público para disfrutarlo tanto a simple vista como mediante prismáticos y telescopios. Se podrán ver las constelaciones que estén visibles en el momento y se explicarán mitos, leyendas y datos científicos para conocer el cielo. Además, a través de instrumental óptico se podrán observar la luna y los planetas. La ALA inicia en 2026 un programa de visionados nocturnos y diurnos por los barrios para divulgar la astronomía e informar sobre eclipse de agosto.