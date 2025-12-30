La generación zeta impulsa la ropa de segunda mano

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

La generación zeta, con poco presupuesto y concienciada con el medioambiente, da un impulso a la ropa de segunda mano, mientras que generaciones anteriores como los ‘baby boomer’ o equis prefieren un consumo más controlado y de calidad, aunque todos entienden la moda como una herramienta de identidad personal.

A través de generaciones como los ‘baby boomers’ (nacidos entre 1946 y 1964), equis (1965-1980), milénicos (1981 y 1996) y zetas (1995-2010), la moda refleja los cambios sociales, políticos y culturales.

«Todas ellas entienden la moda como una herramienta de identidad y prefieren prendas de calidad, con largo recorrido en el armario», explica el director de la escuela de moda IED, Federico Antelo, quien considera que cada generación tiene sus propios hábitos de consumo.

«La mayor diferencia es cómo llega la moda a las personas y el canal de información», explica Antelo, quien asegura que la generación Z ve y consume moda en directo a través de redes sociales como Tik Tok y tiendas online.

Los ‘boomers’ echaban mano de la paciencia para comprar, se regían por el calendario de las temporadas primavera-verano y otoño-invierno y la información le llegaba a través de los escaparates de las ‘boutiques’ y grandes almacenes o por medios de las revistas femeninas semanales y mensuales.

«Gran parte del público joven se viste únicamente con prendas de segunda mano, no compran nada nuevo y muchísimo menos en tiendas de moda pronta. Para ellos, lo ‘fashion’ es salvar el planeta», explica el director de la escuela de moda IED. Esta generación busca piezas de colección, prendas ‘vintage’ por dos motivos: «El primero porque crean conciencia sostenible y el segundo porque en ellas descubren la buena confección y calidad de otros tiempos», añade Antelo.

Moda pronta

Hay otra gran parte del público que se lanza al consumo voraz de la moda pronta. «Se trata de una de las mayores dicotomías en los hábitos de consumo», explica la psicóloga Candela Fornieles, quien asegura que los zetas reclaman ropa respetuosa con el medio ambiente, pero los precios les abocan a un consumo de ropa barata.

Esta dualidad se ve muy bien en las redes sociales, «donde los mismos jóvenes que muestran su preocupación por el medio ambiente, exhiben sus nuevas compras procedentes de tiendas tipo Shein, superbaratas», añade Fornieles.

Por otro lado, los ‘boomers’, equis y ‘millenials’ tienen un hábito de consumo diferente: anteponen la calidad a la cantidad, «aunque esto es algo también variable porque va en función de cada presupuesto», dice la psicóloga.

Los algoritmos han acelerado el ciclo de las micro tendencias en los más jóvenes, «lo que acentúa la brecha con los que han crecido sin la influencia y presión de las redes sociales», asegura la psicóloga. A través de ella se expresa la personalidad, a qué grupo pertenece, qué tipo de cosas le interesan o qué música escucha. «Todo se puede descifrar a través de los códigos de la indumentaria», dice Antelo, quien asegura que esas categorías, hasta ahora presentes en todas la generaciones, se están perdiendo. La generación Z repite constantemente estéticas que se popularizan en plataformas como TikTok, Instagram y Pinterest, «lo que da lugar a la uniformidad en lugar de la expresión individual, es muy fácil copiar», dice el director de la escuela de moda IED.