Segundos decisivos bajo la nieve: el manual de supervivencia de la Guardia Civil ante un alud

El capitán del Servicio de Montaña de la Guardia Civil ha compartido una serie de directrices vitales destinadas a quienes se enfrentan a la fuerza devastadora de un alud en alta montaña. La primera norma de oro durante el descenso de la masa de nieve es intentar escapar de forma lateral para salir de la trayectoria principal del flujo, evitando a toda costa quedar en el centro de la lengua de nieve. Si la velocidad del alud impide la huida, el experto recomienda realizar movimientos de natación enérgicos para intentar mantenerse en la superficie. Este esfuerzo físico busca evitar que el cuerpo sea succionado hacia las capas más profundas de la avalancha, donde la presión es mayor y las posibilidades de rescate disminuyen drásticamente.

Una vez que el movimiento de la nieve se detiene y el enterramiento es inevitable, la clave de la supervivencia reside en la gestión del espacio y el aire. El capitán insiste en que, justo antes de que la nieve se solidifique, el atrapado debe colocar sus manos y brazos frente a la cara para crear una cámara de aire o burbuja de oxígeno. Este pequeño hueco es fundamental para evitar la asfixia inmediata y ganar tiempo mientras llegan los equipos de rescate. La nieve, al detenerse, se compacta con una dureza similar al cemento, por lo que intentar cavar sin herramientas suele ser inútil y consume un oxígeno precioso que debe reservarse para mantener la calma y la respiración pausada.

La tecnología y el equipo preventivo son, según la Guardia Civil, los mejores aliados antes de que ocurra el accidente. El uso del sistema ARVA, que permite la localización electrónica de víctimas, junto con la sonda y la pala, constituye el kit básico que todo montañero debería portar. El capitán subraya que la mayoría de los rescates con éxito se producen gracias a los compañeros que no han quedado atrapados, quienes deben iniciar la búsqueda de inmediato tras dar aviso a las autoridades. La rapidez es crítica, ya que las estadísticas muestran que las probabilidades de supervivencia caen en picado después de los primeros quince minutos de enterramiento debido a la hipotermia y la hipoxia.

Finalmente, el Servicio de Montaña recalca la importancia de la prevención y la formación técnica antes de salir al medio natural. Consultar los boletines de peligro de aludes y saber interpretar el estado del manto nivoso es el paso previo indispensable para cualquier actividad invernal. El capitán concluye que la montaña no es peligrosa por sí misma, sino que el riesgo aumenta por la falta de preparación o la infravaloración de las condiciones meteorológicas. Mantener la sangre fría y conocer estos protocolos de actuación puede marcar la diferencia definitiva entre un susto inolvidable y una tragedia en las cumbres.