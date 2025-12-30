Cóctel de riesgo por Navidad: por qué brindar con alcohol si tomas medicación puede arruinarte la fiesta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las celebraciones navideñas suelen estar acompañadas de brindis y cenas copiosas, pero para miles de personas que se encuentran bajo tratamiento médico, estas copas pueden esconder una trampa mortal. Los farmacéuticos y autoridades sanitarias han lanzado una alerta urgente sobre las interacciones entre el alcohol y fármacos comunes, advirtiendo que los efectos secundarios pueden variar desde un malestar estomacal agudo hasta fallos orgánicos graves. El peligro reside en que el alcohol puede actuar de dos formas opuestas: potenciando peligrosamente el efecto de la droga o, por el contrario, anulando su eficacia terapéutica, lo que deja al paciente desprotegido frente a su enfermedad en pleno periodo festivo.

Uno de los grupos de mayor riesgo son los analgésicos de uso cotidiano, especialmente el paracetamol. Al ser ambos procesados por el hígado, su ingesta simultánea provoca una sobrecarga extrema en este órgano, incrementando drásticamente la toxicidad y el riesgo de sufrir una insuficiencia hepática. Por otro lado, la mezcla con antiinflamatorios como el ibuprofeno o la aspirina eleva las probabilidades de sufrir hemorragias gastrointestinales y gastritis severas, ya que tanto el alcohol como estos medicamentos son agresivos con la mucosa del estómago. Los expertos subrayan que incluso una dosis puntual combinada con varias copas puede desencadenar una respuesta inflamatoria dolorosa.

En el caso de los antibióticos, la creencia popular de que "cortan el efecto" es solo una parte de la realidad. Fármacos como el metronidazol o algunas cefalosporinas pueden provocar el denominado efecto antabuse o disulfiram si se mezclan con alcohol. Esta reacción química bloquea la eliminación de las toxinas del alcohol en el cuerpo, provocando un cuadro súbito de náuseas violentas, vómitos, taquicardias, enrojecimiento facial y una sensación de falta de aire que suele terminar en urgencias. Otros antibióticos comunes, aunque no causen esta reacción extrema, sí ven alterada su absorción, lo que retrasa la curación y obliga al hígado a trabajar al doble de su capacidad.

Especialmente delicada es la situación para quienes toman ansiolíticos, antidepresivos o medicamentos para el sueño. Al ser el alcohol un depresor del sistema nervioso central, potencia de forma descontrolada el efecto sedante de estos fármacos, lo que puede derivar en una somnolencia extrema, pérdida de coordinación motora, dificultad respiratoria e incluso coma. La mezcla anula la capacidad de reacción del individuo, multiplicando el riesgo de accidentes domésticos o de tráfico. Por ello, la recomendación médica es tajante: si el tratamiento es crónico o la medicación es necesaria, la mejor opción este fin de año es optar por alternativas sin alcohol para garantizar que el 2026 comience con salud.