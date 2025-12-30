Adopta un perro: Dani, el pastor alemán policía que busca un milagro navideño

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este pastor alemán de seis años busca una familia especial. Por problemas de salud la Policía Nacional ha tenido que jubilarlo, y buscan ofrecer a este canino un "hogar tranquilo donde recibir todo el cariño que él sabe dar".

Sus cuidadores cuentan que es súper cariñoso y cercano con las personas. Además, convive bien con perras hembras, aunque no tolera perros machos.

"Es un perro noble, equilibrado y muy agradecido, ideal para alguien que quiera darle una segunda oportunidad y disfrutar de su compañía sin prisas", detallan fuentes policiales.

Toda la información en este enlace