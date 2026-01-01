León en seis tendencias: elecciones, Urraca, Gaudí, Feve, campo y 120 años del Diario de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Empieza el 2026 y con él los propósitos y un nuevo año que estará marcado por importantes eventos sociales y culturales para la provincia.

En el ámbito económico, la Junta de Castilla y León ha proyectado un presupuesto histórico para la provincia con un incremento del 25% en las inversiones, alcanzando cifras récord para proyectos de infraestructura. Este impulso está condicionado por la proximidad de las elecciones autonómicas, previstas para marzo de 2026, lo que acelerará la licitación de obras públicas en el primer trimestre.

En verano, León se posicionará como uno de los mejores destinos del mundo para observar el eclipse solar total del 12 de agosto. Según las previsiones, se espera una ocupación hotelera total y ya existe una "guerra turística" con provincias vecinas para captar este flujo de visitantes internacionales atraídos por el astroturismo.

En el mundo de la cultura, la Reina Urraca y Gaudí serán los grandes protagonistas. Este 2026 se conmemora el 900 aniversario de la muerte de la reina leonesa. El 2 de enero se celebrará el acto central en el Panteón Real. Urraca fue la primera reina de pleno derecho de Europa. Por otro lado, este año también coincide con el centenario del fallecimiento del arquitecto Antonio Gaudí. Esta efeméride se celebrará durante todo el 2026 con diferentes actividades en el Palacio de Gaudí de Astorga y la Casa Botines de la capital.

El inicio del año marca un punto crítico para la integración de Feve tras la propuesta de sustituir el trazado urbano por autobuses eléctricos. A pesar de las protestas de plataformas ciudadanas y vecinos que ya han avanzado movilizaciones y acciones legales, los planes del Gobierno no parece que vayan a cambiar. El soterramiento y la llegada de la vía estrecha al centro siguen siendo la gran "herida abierta" del urbanismo leonés.

Sindicatos agrarios ya anuncian un año de protestas por la crisis de precios y los nuevos requisitos de la PAC 2026. Este año entrarán en vigor nuevos cambios para los agricultores activos.

Por último, El Diario de León celebrará su 120 aniversario. El decano de la prensa leonesa cumple más de un siglo contando la actualidad de la provincia, Castilla y León, España y el mundo.