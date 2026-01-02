El único Papa de la historia que ha visitado León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo viernes 9 de enero el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y los cardenales José Cobo y Juan José Omella, arzobispos de Madrid y Barcelona, respectivamente, se reunirán con la Secretaría de Estado del Vaticano para poner sobre la mesa el posible viaje del Papa León XIV a España.

Entre los posibles destinos del viaje, que aún no está confirmado, podrían estar Madrid y Barcelona, debido al centenario de la muerte de Antoni Gaudí, el arquitecto conocido por dirigir la construcción de la Sagrada Familia. Asimismo, el pontífice podría hacer alguna parada en una zona de la 'España vaciada', según las mismas fuentes.

La reunión está prevista para el próximo 9 de enero, justo un día después del primer consistorio convocado por el Papa León XIV para el 7 y 8 de enero, en el que participarán cardenales de todo el mundo, incluidos Cobo y Omella.

A lo largo de la historia, solo dos papas han visitado España durante su pontificado. Juan Pablo II y Benedicto XVI fueron la excepción en la lista de 256 papas. Juan Pablo II estuvo en cinco ocasiones, mientras que Benedicto XVI pisó España tres veces.

Aunque ninguno de ellos estuvo en León, lo cierto es que si ha habido un pontífice que ha estado en León, si bien no cuando ejercía de ello. Se trata de León XIV, actual papa, quien estuvo en León en varias ocasiones en el pasado. La visita clave fue en 2002 cuando asistió al centenario del colegio de los Agustinos como Prior General de la Orden y fue nombrado miembro de honor.