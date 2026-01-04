Torneo de dardos solidarios por las enfermedades raras

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Club de Dardos CDFC celebró el torneo solidario a favor de Aler (Asociación Leonesa de Enfermedades Raras) con gran éxito de participación en un local de la Avenida Doctor Fleming número 49. Durante la jornada, representantes de Aler, entre quienes estaban su presidenta Beatriz Alegre, explicaron los proyectos que desarrollan, su labor diaria y el impacto de su trabajo en la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por enfermedades raras y sus familias. Todo el dinero recaudado durante el torneo, así como las donaciones voluntarias realizadas por los asistentes, será destinado íntegramente a esta asociación.