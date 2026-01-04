Muerte ya nacimientu del anu

Publicado por Roberto Gonzalez Quevedo Creado: Actualizado:

Podemos vere’l procesu de la nuesa vida como una riestra que va xuniendo un anu con outru. Yía normal que seya asina, porque igual nós que la nuesa vida somos un resultáu físicu ya concretu del sol, de la estrel.la que nos da día ya nueite, vitalidá ya ruindá. El sol chena los nuesos ríos ya fai la seca no fondu de los val.les onde hubiera humedá. Asina que puei vese la vida como una retafila corpuscular d’un anu ya outru ya outru.

Pero tamién podemos vere la vida como un ciclu únicu qu’entama cuando nos chega l.luz del sol ya acaba nesa “nox... perpetua una dormienda”, ou seya, na nueite infinita ya única del gran suenu que nun termina, como escribiera’l gran Catulo. Las dúas formas de vere la vida tienen valir, ya outras más podiamos axuntar a estas. La cultura va diciéndo cuálos yían los momentos que definen los treitos vitales: los ritos del nacimientu, los del matrimoniu, los de la muerte. Tous yían importantes, pero más entovía los cabeiros. L.leva meses ya hasta anos asimilar la muerte del ser que queremos. Tamién vivimos un anu como si fuera una vida: agora celebramos que naz un anu nuevu ya venimos de celebrare la muerte del anterior. Pero’l procesu de despidida foi l.largu: yá entamóu pol tiempu de Santa L.lucía, pola mor de que fueran cambiando los cálculos del calandariu nos sieglos pasaos. Pero entovía sentí you dicire’l mes pasáu, por Santa L.lucía, qu’esi mesmu día “menguan las nueites ya miedran los días”. Ya dalgún amigu, fiel al reflaneiru, tien feitu la comprobación cono sou reló pa vere si tenía razón el reflán ou la norma astronómica d’anguanu (feita la comprobación, afitóuse que l’astronomía actual nun mentía). Pero por Santa L.lucía yía cuando s’aproveita pa faere la ceremonia de queimar el modroñu (agora chamáu “muérdago”) viechu que se colgara por casa: las chamas queiman tolos males viechos que l’amuletu quier espantar, como la ferradura ou l’augua bendita. Una tradición viecha que chega outra vuelta pola vía de la influencia anglosaxona. La celebración de la muerte del anu, cuando da vuelta’l sol (ou damos nós la vuelta al sol), chega cono iviernu, vien nestos días finales del anu. La nieve, anque yía verdá que pierde poder, baxa de los altos ya sigue siendo una nuncia. Hai ritos ya creencias a esgaya alredor d’esta parte tan importante del anu. Sentí en mi casa contare, anque you nun foi quien a velu nin a comprobalu, que terminaba l’anu cono “bail.le de los devotos”: na celebración de la danza había unos novios de mentira ya provisionales, porque esa nueite una moza mui prestosa podía ser la parexa d’un mozu del revés en guapura.